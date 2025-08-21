Muere un menor de 14 años tras saltar del puerto de Aguete, en Marín (Pontevedra)

Un menor de 14 años, vecino de la parroquia de Seixo, perdió la vida tras saltar del puerto de Aguete, en la localidad pontevedresa de Marín (Galicia), y quedar inconsciente.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 17.30 horas de este jueves y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma.

Varios testimonios indicaron a la central de emergencias que el menor, que estaba acompañado por un grupo de amigos, se lanzó desde el muelle y, poco después, lo sacaron inconsciente del agua.

Hasta el punto se acercaron los socorristas de la playa próxima que intentaron reanimarlo, pero a pesar de los esfuerzos no pudieron hacer nada por salvar la vida del joven.

Al lugar también acudieron dos ambulancias, una de ellas medicalizada, la Policía Nacional, Policía Local, la Autoridad Portuaria y el Grupo de Intervención Psicológica.

Condolencias

Por su parte, el Ayuntamiento de Marín ha enviado su «más sincero pésame» a la familia y allegados ante una noticia «triste y desoladora». «Nos encontramos consternados y en shock», ha reconocido el gobierno local.