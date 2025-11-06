Suscribete a
Muere un hombre tras ser apuñalado en la antigua estación de buses de Vigo

Los hechos habrían ocurrido poco después de las 19.00 horas de este jueves

EP

Un hombre ha fallecido en la tarde de este jueves en Vigo tras ser apuñalado en el entorno de la antigua estación de autobuses de la Avenida de Madrid, donde habitualmente pernoctan personas sin hogar.

Tal como han informado fuentes de la Policía Nacional, los ... hechos habrían ocurrido poco después de las 19.00 horas, cuando un varón fue apuñalado supuestamente por una mujer.

