Muere un hombre y otro se encuentra en estado crítico por la inhalación de humo en un incendio registrado en La Coruña

Un hombre ha fallecido y otro se encuentra en estado crítico a causa de la inhalación de humo en un incendio registrado en la tarde de este jueves en un edificio de La Coruña, en la Rúa San Isidoro.

El 112 Galicia ha informado ... de que tuvo constancia del fuego a las 17.45 horas, a través de la llamada de un particular que alertaba de un incendio en el cuadro eléctrico situado en el portal de un edificio de la calle coruñesa.

𝟮𝟬.𝟭𝟲 𝗵 | Extinguido o lume que se produciou no cadro de contadores situado no portal, ao lado dos ascensores e escalerias.



Durante a extinción, atopamos 𝟮 𝘃𝗶́𝗰𝘁𝗶𝗺𝗮𝘀 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 no descansillo do primeiro andar ⬇️ pic.twitter.com/sDkDwcoaC1 — BombeirosCoruña (@bombeiroscoruna) November 27, 2025 La central de emergencias solicitó la intervención de los bomberos de A Coruña, que, al llegar al punto, encontraron las escaleras llenas de humo. Tras sofocar las llamas y, durante los trabajos de ventilación, localizaron a dos personas --dos hombres, según fuentes municipales consultadas por Europa Press-- inconscientes en el primer piso. El personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 les prestó asistencia en el lugar, pero solo uno de los hombres pudo ser evacuado, en estado crítico, al Hospital Universitario de A Coruña. También se informó a los agentes de la Policía Nacional y Local, así como a los efectivos de Protección Civil. Desalojo de los vecinos Aunque el incendio se pudo controlar y se efectuaron las tareas de ventilación, fuentes municipales han indicado que finalmente se optó por desalojar vecinos del edificio, que tiene más de una treintena de residentes, debido a que las viviendas no tenían luz. Noticia Relacionada Un vehículo en sentido contrario en la A-6 provoca una colisión múltiple C. R. Guardia Civil y Emergencias intervienen tras el accidente, que se produce en las cercanías de Castrogonzalo (Zamora) y provoca varios heridos En todo caso, la compañía eléctrica trabaja en reponer el servicio y el Ayuntamiento, a través de Servicios Sociales, ha trasladado que todos los vecinos recibirán atención y tendrán alternativas «hoy mismo» si no pueden regresar a sus hogares. Investigación policial en marcha La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar las causas del incendio que afectó al cuadro eléctrico del portal de este edificio. Fuentes consultadas por Europa Press han apuntado que una de las cuestiones que se investigan es la posibilidad de que se estuviesen realizando trabajos en el cuadro eléctrico, aunque las circunstancias están pendientes de esclarecer.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión