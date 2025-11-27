Suscribete a
ABC Premium

Muere un hombre y otro se encuentra en estado crítico por la inhalación de humo en un incendio registrado en La Coruña

Los vecinos del inmueble tuvieron que ser desalojados y se ha abierto una investigación para determinar la causa del fuego

Una banda con más de 50 antecedentes revienta joyerías, vende 225.000 euros en piezas de lujo pero los dejan dos veces en libertad

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

Cuarto de contadores en el que se inició el incendio.
Cuarto de contadores en el que se inició el incendio. @bombeiroscoruna

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre ha fallecido y otro se encuentra en estado crítico a causa de la inhalación de humo en un incendio registrado en la tarde de este jueves en un edificio de La Coruña, en la Rúa San Isidoro.

El 112 Galicia ha informado ... de que tuvo constancia del fuego a las 17.45 horas, a través de la llamada de un particular que alertaba de un incendio en el cuadro eléctrico situado en el portal de un edificio de la calle coruñesa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app