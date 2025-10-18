O Morrazo dice no al 'tasazo' de basuras y exige diálogo a los concellos

En la comarca de O Morrazo saben bien que no hay receta más eficaz que la movilización cuando se trata de defender derechos o, como en este caso, plantar cara a una subida generalizada del impuesto de la basura que afecta tanto a particulares como, ... sobre todo, a establecimientos y negocios de hostelería. Más allá de los lamentables disturbios durante el pleno de la Mancomunidad que aprobó el incremento, los empresarios del sector hostelero y turístico han comenzado a movilizarse para frenar lo que consideran una subida «desproporcionada» promovida por BNG y PSOE.

El aumento del impuesto de la basura no es exclusivo de O Morrazo. A nivel estatal, se han registrado subidas medias del 30 % en los recibos de septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior. El origen está en una ley estatal que, en cumplimiento de la normativa europea, obliga a los ayuntamientos a aplicar una tasa específica que cubra el coste real del servicio. Esta tasa no puede ser compensada con otras partidas presupuestarias, lo que ha derivado en un incremento generalizado en todas partes.

Sin embargo, cada ayuntamiento tiene margen para decidir cómo alcanzar ese equilibrio entre coste del servicio e impuesto. En ese contexto, la Mancomunidad de O Morrazo ha planteado unas subidas que, según el sector hostelero y turístico, resultan «abusivas». «En algunos casos, la cuota se multiplica por tres o cuatro; es excesiva e injusta», denuncia la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de la provincia de Pontevedra (Feprotur), que anuncia la presentación de alegaciones contra el 'tasazo' aprobado y expresa su apoyo a los hosteleros de la comarca.

La subida de la tasa, recuerdan, resulta especialmente injusta para bares, restaurantes y hoteles, que ya realizan «un gran esfuerzo» en la gestión responsable de residuos y en la reducción de su impacto ambiental. «El hostelero no puede asumir un incremento tan desproporcionado. Debemos priorizar la reducción de residuos y fomentar la concienciación. Se puede avanzar por objetivos», propone el presidente de Feprotur, César Sánchez-Ballesteros.

La Federación presentará sus alegaciones ante el Ayuntamiento de Cangas y ha solicitado una reunión urgente con las administraciones locales para «establecer un nuevo sistema de baremos que tenga en cuenta la correcta gestión de residuos por parte de los negocios». En su comunicado, reclaman que «se implementen mecanismos de medición y bonificaciones para aquellos establecimientos que demuestren una gestión eficiente».

Los ánimos están caldeados en O Morrazo. Los gobiernos locales de Cangas, Moaña y Bueu intentan explicar el porqué del incremento reuniéndose con colectivos vecinales. La próxima semana, por ejemplo, se reunirán con representantes del sector hostelero. Sin embargo, para este colectivo, la cita llega tarde, y critican que el 'tasazo' haya sido aprobado sin diálogo previo con ellos. Aunque el impacto será mayor para los negocios, los vecinos también verán un aumento notable en sus recibos.

Los incidentes de Cangas

El conflicto estalló el pasado lunes. Durante un pleno celebrado en Cangas, la Mancomunidad de O Morrazo dio luz verde a la nueva ordenanza fiscal que recoge el incremento de la tasa. Vecinos, comerciantes y hosteleros rodearon el edificio del ayuntamiento, abucheando e insultando a los ediles que apoyaron la medida —BNG, PSOE (salvo un edil de Moaña que se abstuvo) y EU—.

La sesión concluyó pasadas las ocho de la tarde, pero los concejales no pudieron abandonar el edificio hasta horas después. El ayuntamiento quedó rodeado, intervino la Guardia Civil, se volcaron contenedores, se cortó el tráfico y se lanzaron huevos y piedras. Hay una persona investigada por lanzar una piedra al coche en el que viajaba la alcaldesa de Moaña, Ledicia Santos, y al menos diez manifestantes fueron identificados.