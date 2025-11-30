Suscribete a
Martiño en Cuba: entre jóvenes y tramando una boda de conveniencia

El profesor pederasta fugado intentaba casarse para regularizar su situación y eso acabó precipitando su detención

Mujeres que conoció en la isla explican a ABC que se preocupaba «en exceso» por ellas y les pedía pronto el contacto

Su plan fue siempre Cuba: las escalas de Brasil y Perú, una treta para despistar

Martiño (en el centro, con gafas) en una exposición en La Habana
Jesús Hierro

Jesús Hierro

SANTIAGO

Dos vendedores a los que Martiño Ramos Soto compraba habitualmente fruta y viandas lo vieron todo desde la esquina: una patrulla con tres agentes de emigración de la policía cubana, vestidos de verde, llamó a la puerta de su apartamento y, poco después, bajaron con ... él, maletas en mano, para introducirlo en el vehículo. Se abortaba así una fuga de cinco meses y una vida tranquila en Cuba que el prófugo quería culminar con un matrimonio de conveniencia pagado para regularizar su situación en la isla por la vía rápida.

