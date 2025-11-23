Suscribete a
Los manifestantes en apoyo a García Ortiz no llegan a los mil en La Coruña y Santiago

Auge y caída del fiscal general del Estado

Manifestantes en la Plaza del Obradoiro en apoyo a García Ortiz
Manifestantes en la Plaza del Obradoiro en apoyo a García Ortiz EP

Santiago

Más de un centenar de personas se han concentrado este domingo en Santiago de Compostela en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz,condenado por el Tribunal Supremo a una multa y dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

En concreto, ... por hacer públicos datos de carácter confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien tiene que indemnizar con 10.000 euros.

