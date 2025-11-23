Los manifestantes en apoyo a García Ortiz no llegan a los mil en La Coruña y Santiago
Auge y caída del fiscal general del Estado
Santiago
Más de un centenar de personas se han concentrado este domingo en Santiago de Compostela en apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz,condenado por el Tribunal Supremo a una multa y dos años de inhabilitación por revelación de secretos.
En concreto, ... por hacer públicos datos de carácter confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien tiene que indemnizar con 10.000 euros.
'En la justicia no al golpe de Estado', 'Tribunal Supremo dimisión', 'Si es fascista, no es justicia', 'Renovación del Poder Judicial' y 'Álvaro, amigo, Santiago está contigo', han sido algunas de las frases que se han coreado en la Plaza del Obradoiro compostelana.
Allí se encontraban diferentes representantes políticos, como el secretario general del PSOE de Santiago, Aitor Bouza, o el secretario general del Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López.
Sin embargo, fuentes consultadas por Europa Press aseguran que se ha tratado de una convocatoria difundida por redes sociales sin ninguna entidad o plataforma detrás. También en el Obelisco de La Coruña se celebró ayer una movilización con un número de asistentes similar.
Antes de su aterrizaje en Madrid, Álvaro García Ortiz desarrolló buena parte de su carrera como fiscal en Galicia. Desde 2002, en el área de Santiago de Compostela, donde se especializó en asuntos medioambientales, con buena opinión entre los abogados compostelanos. Su papel más destacado fue en la causa del Prestige.
