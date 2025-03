Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente: «Las magnitudes de Altri no han cambiado, y la oposición lo sabe»

Sobre su mesa está el asunto político de la legislatura: la aprobación ambiental del proyecto de Altri en Palas de Rei, pura controversia para una oposición que lo ha convertido en su principal elemento de crítica a la Xunta. Ánxeles Vázquez (Melide, 1972) insiste ... en que una vez que han hablado los técnicos, lo demás es ruido político, y pide respetar el procedimiento seguido. Asegura que muchos de los ataques a Altri son «bulos» y señala al nacionalismo como su autor.

—La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable no sólo no ha calmado los ánimos de los críticos, sino que se han intensificado las protestas contra Altri.

—Es algo que no se entiende, pero parte de una base, que es el BNG. Esta es la presa que mordieron y no la quieren soltar. Y les va a dar igual lo que digan los informes sectoriales, que sean técnicos objetivos, con criterio, y funcionarios de la Xunta de Galicia que tienen total responsabilidad. A estas alturas de lo que deberíamos estar hablando es de los puestos de trabajo que crea esta empresa, de si el Gobierno central va a ayudar o no a las empresas que se instalen en Galicia. El trámite medioambiental está más que superado.

—¿A estas alturas puede despolitizarse el debate sobre Altri?

—Ojalá, pero no es la primera vez y se vuelve a repetir una historia de la que deberíamos de aprender, y sobre todo los nacionalistas. Y al lado, dando también sus coletazos, está un PSOE en caída libre, sujeto al Bloque. Anteriormente fueron los pélets, y no les importó en absoluto la imagen de Galicia en el exterior, ni la bajada de las ventas, ni que venía un verano y cómo iba a influir en el turismo. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo para revertir aquella imagen terrible que dieron con fotos falsas. Por cierto, el Gobierno central nos debe 2,5 millones de euros por la limpieza de las playas. Antes había pasado con Alcoa, la gente mayor aún recuerda aquello de 'a navallada no territorio' de la AP9... Reclamo máximo respeto a los funcionarios independientes y a partir de ahí objetividad y sobre todo valentía, la que no tiene el BNG, porque se escuda en Altri pero en realidad a quien quiere atacar es al gobierno de la Xunta.

—Una de las acusaciones de la oposición es que el proyecto de Altri ha cambiado desde su inicio, ¿es así? ¿Han variado las magnitudes de la fábrica de Palas?

—Las magnitudes no variaron y lo saben. El presidente Rueda lo demostró en el Parlamento, con iniciativas que presentó el PSOE, que apoyó el BNG y también el PP, porque creíamos que si cumplía desde el punto de vista medioambiental era un gran proyecto. La única diferencia es que la Xunta, aparte del estricto cumplimiento de la ley, es más exigente que el resto de las Comunidades Autónomas. Las empresas evolucionan a mejor y hacen posible que mediante nuevas metodologías y con nuevas membranas para la depuración tanto el aporte de fósforo como de nitrógeno haya bajado entre un 43 por ciento y un 73 por ciento. Es decir, las exigencias hacen que el proyecto sea mejor ahora mismo.

—Por partes, la empresa reconoce que puede variar la temperatura del Ulla. ¿Corre peligro la ría de Arousa?

—Está perfectamente reglado, es simplemente hacer los números. Augas de Galicia en su plan es más exigente que la Confederación Hidrográfica Miño Sil. La temperatura del Ulla en los 50 primeros metros desde el desagüe sólo puede incrementarse en tres grados. A partir de ahí ya no, porque el informe sería desfavorable. Esto no va a influir en la ría. Son 130 kilómetros de río hasta la ría, con los controles que hacen desde Augas de Galicia hasta Salud Pública.

—¿Y está garantizada la calidad del agua? Porque Altri reconoce que va a captar agua y que la va a devolver supuestamente mejorada. ¿Cómo es eso posible?

—Eso es posible desde el momento en que cuando hay depuración, el agua se mejora. Altri lo que va es a captar como máximo en los meses normales un 2% del agua, en los meses de verano un 5% del agua, y ha de tener circuito cerrado para reutilizar esa agua y hay unos parámetros que cumple, por eso el informe de Augas es favorable.

—Días antes de conocerse la DIA, el TSXG cuestionó la figura de las entidades de colaboración ambiental (ECA) por entender que se privatizaba la evaluación de los proyectos ¿Ha afectado esto de alguna manera a la evaluación de Altri?

—En absoluto. Las ECA existen en distintos ámbitos, como el urbanístico. En otras Comunidades como Madrid, País Vasco o Cataluña, como aquí, se utilizan para temas ambientales. Entiende el TSXG que no tienen cabida. Lo que pretendíamos era agilizar la participación y la colaboración público privada, y dentro de esa colaboración están los laboratorios o la universidad. Independientemente de todo esto no hubo ninguna ECA en el trámite ni de la DIA de Altri ni del resto de las DIAs que se pueden comprobar diariamente en el DOG. Por cierto, se emiten una media de 220 DIAs al año.

—El eucalipto que es el otro gran tótem del discurso de Altri. ¿Va a necesitarse más eucalipto del que ya está plantado en Galicia para abastecer a esos dos grandes consumidores como son Ence y Altri?

—En la DIA hay un informe de la Consellería de Medio Rural que concluye que las plantaciones actuales de eucalipto son suficientes para poder alimentar las dos plantas. Mucho eucalipto actualmente que se corta en Galicia no se trata aquí sino que se va a otros países. ¿Por qué no transformarlo aquí? La capacidad actual es suficiente. Estos conceptos de 'eucaliptizar Galicia' o que 'sólo va a haber monocultivo', quienes lo dicen saben perfectamente que no es real. La Xunta es estricta en el cumplimiento de la moratoria. Son más de mil las sanciones anuales que le llegan a propietarios que deciden plantar y no pueden hacerlo y se les obliga a que hagan la corta pertinente. Los gallegos pueden estar seguros de que aquí no se trata de una eucaliptización, sino de dar valor añadido a lo que ya tenemos.

—La oposición ha acuñado la expresión «bomba ambiental».

—Qué fácil es soltar bulos y manchar la imagen de Galicia, qué fácil es ver cómo la gente se siente atemorizada y qué irresponsables son quienes así lo trasladan. Preguntado en muchas ocasiones al Bloque respecto a qué estudios tienen ellos para acreditar que es una bomba ambiental, la respuesta es ninguna. Lo dicen de Altri, lo están diciendo ahora de la mina de litio en Doade, lo dirán del resto de las minas, con la eólica ocurrió lo mismo... Yo lo que le pido al BNG es un poco de responsabilidad. Fruto tal vez de la desazón de no haber ganado unas elecciones cuando se hicieron creer a ellos mismos que iba a haber una presidenta que era nacionalista, no están pensando en Galicia sino en salvar la cabeza de Ana Pontón ante la UPG.

—Quizás no ayuda el hecho de que una ex alto cargo de la Axencia Galega de Industria Forestal traslade en sus redes opiniones críticas respecto al proyecto de Altri.

—No sé si esa persona estudió el proyecto. Si lo hizo y no lo dijo en su momento es una gran irresponsable. Lo que sí puedo decir ahí es que hay 42 funcionarios, que tienen una responsabilidad, criterio y conocimiento, que son biólogos, ingenieros, químicos, juristas..., que avalaron los informes sectoriales pertinentes, a los que luego les da forma una Dirección General.

—¿Le preocupan las dimensiones que están tomando las protestas como la del sábado en A Pobra?

—Me preocupa estar perdiendo el tiempo y no estar trabajando en nuevos proyectos de manera ágil por y para Galicia. No vivimos solo de Altri, solo faltaría. Necesitamos industrias para tener una economía fuerte y a la vez sostenible. A partir de ahí, todos mis respetos a todos aquellos que salen a la calle a protestar. Hay personas que tal vez por escuchar toda esa cantidad de bulos que se alimentan a través de redes, que no respetan a nada ni a nadie, tengan cierto temor, pero son los menos. Luego no tenemos más que ver todas las banderas con la estrella roja. Son los de siempre. Pero ahora tienen un mandato de la UPG para tomar las calles.

—Las protestas han llegado hasta la puerta de su casa familiar, ¿cómo ha vivido esa experiencia?

—Llevo en política desde 1999. Tuve momentos mejores y peores, tuve distintas responsabilidades. Hay líneas rojas que no se pueden cruzar nunca jamás, sobre todo porque primero la gente no tiene por qué saber con quién vivo ni cómo vivo. Yo vivo con mi madre que tiene 85 años y con un hijo que es menor de edad, y ellos no tienen que estar viendo cómo hay pancartas a las puertas de su casa. Creo que a algunos se les fue un poquito de las manos. Detrás de aquellas pancartas había tres que habían sido concejales del BNG, aunque la señora Pontón quisiera desligarse en un principio. Espero que no se vuelva a repetir.

—¿Se ha llegado a coaccionar a los técnicos que han realizado la vía?

—Desde el minuto cero. Se han recibido correos por parte de la CIG, el sindicato del BNG. Hay funcionarios que me pidieron poder tener un número de identificación para que su familia no sufriera. Y no lo vamos a permitir.

—Esta semana conocimos que la Comisión Europea considera prioritario el proyecto de una mina de litio en Doade. ¿Está ya en tramitación?

—Esta mina también tiene que pasar por la Consellería de Medio Ambiente pero todavía no empezó su procedimiento. Que la Comisión Europea decida apostar por el litio no quiere decir que no tenga que pasar su trámite ambiental, y además con absoluto rigor. Bien es cierto que aquellos que sin pasar ese trámite ya están diciendo 'no al litio', supongo que dejarán de utilizar el móvil y la tablet, porque sin litio no hay dispositivos tecnológicos... Debemos apostar por aquellos materiales del s. XXI que son necesarios.

—Otra mina, la de Touro. Vuelve a estar sobre la mesa, y la oposición reprocha que el proyecto es el mismo que ya se denegó en el pasado.

—No podría presentarse el mismo proyecto, tiene que ser sustancialmente distinto porque en su día obtuvo una DIA negativa. En aquel caso había tenido un informe desfavorable por parte de Augas de Galicia y otro de Patrimonio Natural. Hay que comenzar el proceso de cero y evaluarlo, pero en todo caso sus promotores deben presentar un proyecto siempre sustancialmente distinto al que había.

—Sobre los eólicos. Con la sentencia del Supremo que se conoció en los últimos días, ¿va a permitir desbloquear los 64 parques que están paralizados judicialmente?

—Debe de permitir el desbloqueo. El TSXG no puede hacer caso omiso a lo que le está diciendo el Supremo. El TS dictó dos sentencias avalando lo hecho, diciendo que no hay fragmentación cuando nosotros emitimos los informes y que el trámite está hecho conforme a la ley. Por lo tanto, yo espero que ya se vea la luz al final del túnel y que estos parques y todos los pleitos que había sobre ellos sean un mal sueño; que pueda haber nuevas inversiones en Galicia: y, sobre todo, esos 2,7 millones de toneladas de CO2 que estamos emitiendo ahora mismo, que podamos dejar de emitirlas y cumplamos el propósito que tenemos para el año 2030, que es reducir las emisiones en un 75%.

—Con la exclusión del lobo de la lista de especies en máxima protección, ¿va a cazarse en Galicia?

—Galicia no cazaba lobos, no va a cazar ahora lobos. Galicia gestionaba lobos y quiere seguir gestionando lobos para poder tomar medidas en aquellas zonas donde haya muchos ataques y veamos que peligra la viabilidad de una especie o de una explotación. Ahora mismo tenemos un incremento de más del 50% de ataques de lobo, que provocan la muerte de diez animales diarios. El lobo no deja de estar protegido, pero se nos da la posibilidad de hacer batidas. Aquí no se trata de ganar o perder sino de equilibrio, y a quien debemos proteger es al ganadero, que sí va a acabar estando en peligro de extinción si al final no le ayudamos en la gestión con el lobo.