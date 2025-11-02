Luis Torres Foira: «No es el momento de la reforma, tiene que haber autonomía real de los fiscales»

Luis Torres Foira (Neda, 1952) es un histórico y reconocido abogado que, por ahora, no contempla colgar la toga. Decano del Colegio de Abogados de Ferrol desde hace más de siete años, acaba de asumir la presidencia del Consello da Avogacía Galega. En una ... conversación con ABC, repasa los retos que afronta en esta nueva etapa y analiza las importantes reformas impulsadas por el Gobierno, llamadas a transformar -para bien o para mal- el funcionamiento de la justicia en España.

- En su toma de posesión, mencionaba varios retos que tiene el Consello por delante: turno de oficio, formación o pensiones dignas. Concretemos alguno de ellos. ¿Cuál es la prioridad en la justicia gratuita?

- Ahora mismo estamos negociando el baremo de lo que paga la Xunta a los colegiados del turno de oficio. Hemos hecho una propuesta y nos han contestado que no están dispuestos a llegar a lo que pedimos. Lo que no puede ser es que el Estado ofrezca justicia gratuita para todo el mundo, café para todos, a costa nuestra. Porque a nosotros nos cuesta exactamente igual preparar un pleito de turno de oficio que uno con un cliente particular.

-Ya está en fase de implantación la Ley de Eficiencia de la Justicia, que, entre otras cosas, sustituye los Juzgados de Instrucción por los Tribunales de Instancia. ¿Cómo está siendo esa adaptación?

-Lo que creo que más cambia es en cuanto a los funcionarios, que en vez de estar adscritos a un juzgado van a estar a un trabajo. Dicen también que habrá jueces que, en un momento dado, puedan ir a ayudar a otros juzgados de refuerzo. Yo no sé hasta qué punto es bueno, a no ser que hagan una plantilla de jueces para esos casos, porque si tú estás en un juzgado y de pronto también tienes que ayudar a otro juzgado, pues vas a dejar el tuyo. No sé cómo va a funcionar.

- En todo caso, ¿hay muchas dudas de cómo va a funcionar, no?

-Muchísimas.

-Y, sobre todo, si consigue los fines que se supone que persigue: desatascar los procesos judiciales.

-Hay otro problema, el gran número de asuntos que están aún sin iniciar, que son miles y miles. Ahora mismo yo creo que lo que está buscando la Administración son números, decir 'hemos bajado la litigiosidad', pero no es cierto, se ha incrementado mucho.

-Otra cuestión polémica de esta reforma: la organización de los juzgados de violencia sobre la mujer.

-Sí, por ejemplo, el juzgado que lleva violencia en Ribeira, ahora se pasará a Santiago. Es una auténtica barbaridad, porque en vez de acercarse la justicia a la ciudadanía, se está alejando.

-Además, estamos hablando de procedimientos con víctimas especialmente vulnerables.

-Si puedes resolverlo, por seguir con el mismo ejemplo, en Ribeira, para qué lo vas a llevar todo a Santiago. Para mí es una aberración, pero si lo hacen, ellos sabrán.

-Otra reforma de calado que llevaba años en un cajón y ahora el Gobierno quiere poner en marcha. La nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que, entre otras cosas, atribuye a los fiscales la instrucción de los procedimientos penales.

- ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es el momento? No, no es el momento. Ahora mismo no es el momento de hacer esa reforma, porque además es mucho el dinero que cuesta hacerla. Además, por poner un ejemplo, Ferrol. Hay siete u ocho fiscales y cuatro o cinco funcionarios. Pues tiene que pasar todo a Fiscalía, porque el juez va a tener otras funciones y no la de instruir.

-Y tendrá que haber una garantía real de la independencia de la Fiscalía respecto al Poder Ejecutivo.

- A ver, tiene que haber una autonomía real y funcional de los fiscales frente al Poder Ejecutivo, porque la verdad es que el fiscal general del Estado es el fiscal general del Gobierno, que es el que dice las directrices y qué se va a hacer en todas las fiscalías y que es de obligado el cumplimiento. Además de esa autonomía también tendrán que hacer un régimen disciplinario, civil y penal, para los fiscales, como tienen los jueces. Hay muchísimas cosas. Un control judicial efectivo por ejemplo, tiene que haber un equilibrio procesal entre acusación y defensa. El fiscal que va a instruir también va a acusar, da lugar a confusión que la misma institución haga todo. Ahí es donde veo limitaciones. No es el momento adecuado.

- ¿Por qué no es el momento?

- A ver, para que instruya el fiscal lo primero que hay que hacer es que exista una independencia. Tiene que ser independiente totalmente, porque si es dependiente del Estado, imagínese. Además hay otra cosa. Cuando se hace una reforma, y sobre todo de ese calado y profundidad, hay que contar con todos los operadores jurídicos. Tendrán que participar jueces, tendrán que participar fiscales, obviamente, la Administración de Justicia, los funcionarios, los abogados, los procuradores, todos. Opinar, ¿no? Porque si no, estamos en lo de siempre. Se hace, pero ¿cómo? ¿Y con qué medios? Ahora mismo no hay medios disponibles, no hay presupuestos, no hay nada. Yo creo que no es adecuado ahora mismo.

- La nueva ley también limitará el papel de las acusaciones populares. Restringe, por ejemplo, su uso por parte de partidos políticos.

-Restringir la participación de las personas... es una medida reconocida en nuestra Constitución, es el 'ius accusandi' que tienen los ciudadanos. Si se restringe la acción popular, se está desactivando un mecanismo de control del ciudadano. Y obviamente se generará una inseguridad jurídica. Y ya no digamos si se aplica con efecto retroactivo. Sin ir más lejos, en estos casos que estamos viendo ahora mismo, que afectan a familiares del presidente del Gobierno, pues imagínese que se limita la acción popular y se aplica con efectos retroactivos. A ver, yo no quiero decir que hayan cometido un delito. Estoy hablando de unos procesos que hay ahora mismo en marcha y que se han iniciado por esa acción popular. ¿Qué hay que limitarla a los políticos? Pues no lo sé, pero yo no la limitaría, en principio.