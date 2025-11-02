Suscribete a
Presidente del Consello de la Avogacía Galega

Luis Torres Foira: «No es el momento de la reforma, tiene que haber autonomía real de los fiscales»

El presidente del Consello de la Avogacía Galega es escéptico con la ley que impulsa Sánchez: «La Fiscalía ahora va a instruir y acusar, y eso da lugar a confusión»

Sumar advierte al PSOE que no apoyará la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Popular si restringe la acusación popular

El presidente de la Abogacía Gallega, Luis Torres Foira, en una foto reciente
El presidente de la Abogacía Gallega, Luis Torres Foira, en una foto reciente ABC
Jesús Hierro

Santiago

Luis Torres Foira (Neda, 1952) es un histórico y reconocido abogado que, por ahora, no contempla colgar la toga. Decano del Colegio de Abogados de Ferrol desde hace más de siete años, acaba de asumir la presidencia del Consello da Avogacía Galega. En una ... conversación con ABC, repasa los retos que afronta en esta nueva etapa y analiza las importantes reformas impulsadas por el Gobierno, llamadas a transformar -para bien o para mal- el funcionamiento de la justicia en España.

