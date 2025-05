Lorenzana, conselleira de Economía: «El mayor problema de la industria es la falta de conexión eléctrica»

La Xunta presentó en las últimas semanas su estrategia para impulsar el sector de la seguridad y la defensa, en pleno contexto global favorable a estas nuevas inversiones. Su responsable, la conselleira María Jesús Lorenzana (La Coruña, 1981), explica a ABC que no es una ... apuesta coyuntural, sino una decisión que llevaba meses tomando forma y que pretende movilizar hasta 900 millones de euros en cinco años.

-La UE anuncia su respaldo al rearme y la Xunta presenta su programa. ¿Coincidencia casual?

-Conviene aclararlo: es evidente que la estrategia no se improvisa en un mes o dos. Llevábamos trabajando en esto prácticamente desde que llega el equipo actual a la Consellería, y es verdad que nos vino muy bien para alinearnos con lo que empezó a hacer la UE.

-¿Por qué se apuesta por este sector?

-Porque hay un conocimiento en Galicia de muchas empresas que están trabajando en tecnologías civiles, que realmente son duales y son útiles también para seguridad y defensa; y porque se abre, por las circunstancias geopolíticas actuales, una necesidad de que Europa tenga la innovación, el conocimiento y la capacidad de producción de todo tipo de dispositivos de seguridad y defensa. De esas tecnologías duales, en Galicia nuestras empresas tienen capacidades de un 75% de las tecnologías que se consideran básicas para los dos ámbitos.

-¿Y cuáles son los pasos ahora?

-No es que nos estemos inventando la posibilidad de que como ahora Europa lanza la seguridad y defensa, Galicia puede entrar en este juego. No. Galicia tiene ya capacidades instaladas. Lo que tiene que hacer el Gobierno es trabajar con una estrategia, con sectores industriales que son tradicionales, que están asentados. Pero también nuestra labor es intentar identificar aquellos sectores industriales en donde pueda haber capacidad productiva de servicios y que, con un impulso por parte del Gobierno, los hagamos crecer. Lo que buscamos es que las empresas que ya están instaladas en este ámbito -que son unas 140, con 4.000 personas trabajando- crezcan un 50% en ventas en estos 5 años. A su vez tenemos que intentar que otras empresas de otros sectores que están en Galicia, como la automoción, las TIC o la logística diversifiquen hacia ahí. Y en tercer lugar, tenemos que conseguir crear nuevas empresas, que vengan de fuera inversiones.

-Antes de lanzar la estrategia se ha hablado con el sector. ¿Qué feedback se ha encontrado?

-Muchísimo. Se ha hablado tanto con las grandes como sobre todo con las pequeñas empresas. Después de presentar la estrategia nos fuimos a la feria de defensa que hubo este año y nos lo dicen claramente -incluso en el Ministerio de Defensa- que hay muchísimas oportunidades. Ahora tenemos que trabajar en seleccionar muy bien las empresas tractoras, porque no todas son igual de generosas con el territorio ni tienen los mismos principios en cuanto a su funcionamiento. Y también nos dicen que es difícil entrar en el mundo de la seguridad y defensa desde el punto de vista jurídico, porque exige muchas veces certificaciones y determinados procesos, aunque la empresa ya tenga las capacidades, están absolutamente perdidos. Por eso en la estrategia hay una parte que es más de ayudas.

-Aspiran a movilizar 900 millones de euros. ¿Es un cálculo realista?

-Sí. Se está computando por cada euro llegar a 3,9 de inversión y creemos que sí porque ahí lo que se traccionan son dos fuentes de financiación públicas y privadas. Cuando nosotros financiamos a la empresa tractora para que desarrolle un producto, esa empresa va a tener que poner dinero, para invertir en el producto y para subcontratar a todos esos proveedores locales, entonces creemos que es realista. De hecho estamos desarrollando acuerdos que ya se hicieron durante los últimos diez años. ¿Qué se innova aquí? Que se prevé la figura de los consorcios, donde vamos que la empresa más grande haga un ecosistema con las empresas más pequeñas que va a necesitar y vayan todas conjuntamente a pedir financiación a toda la estructura europea, con lo cual ahí va a haber fondos públicos pero de otras administraciones. Evidentemente es una estrategia a 5 años en un mercado en donde pueden pasar muchísimas cosas, y dependemos también de los presupuestos que se vayan sacando.

-¿Hay ya empresas interesadas en la estrategia?

-Hemos encontrado empresas que están muy interesadas en desarrollar su producto en Galicia, de las grandes que tienen ya prototipos y están pensando en un determinado desarrollo y que están interesadas en hacerlo aquí. El otro día en la feria de defensa una empresa de fuera se nos acercó porque tiene ya adjudicaciones de contratos de la OTAN y necesita desarrollar y fabricar, y al ver la estrategia le pareció interesante ver si puede ubicar su fábrica en Galicia. Y luego empresas del sector de la automoción y el naval, que se han dirigido a nosotros diciendo que ven una oportunidad. Todavía no nos hemos sentado con ellas, pero hay empresas que no están haciendo nada en defensa y seguridad, que sin embargo ven que Navantia ya no se tiene por qué abarcar todo el sector de seguridad y defensa.

-¿Cree que la industria militar tiene buena prensa? ¿Teme que se pueda generar una ola de rechazo como la que se ha creado contra otras industrias? Porque ya está empezando a escucharse algún discurso en esta dirección...

-Los que tienen ese discurso son los mismos de siempre, a los que no les vale ninguna industria. Rechazarán esto como hacen con las minas, con las fábricas de biofibra o como cualquier desarrollo industrial que se plantee. Son un sector minoritario que ha decidido que Galicia se quede en el s. XIX. La mayoría de la gente está entendiendo que la apuesta que está haciendo la Xunta es por aumentar la base industrial, consolidar un empleo de calidad y modernizar Galicia. Y que no nos quedemos atrás. Industria de la defensa no es solo hacer tanques. Es también fabricar drones, y empresas de salvamento. Hay una en Vigo que está haciendo ahora mismo unos dispositivos que van para Cruz Roja, y que está vendiendo en Suiza. Entonces, esto ya está ocurriendo. ¿Qué se puede tergiversar? Como todo. Son los mismos de siempre que pretenden que Galicia se quede atrasada, que pretenden cerrar fronteras, que no salgamos al exterior, a los que les parece mal que la gente venga a vernos.

-¿Ve más lejos la implantación de Altri tras la denegación de los fondos para la descarbonización?

-Yo nunca la he visto ni cerca ni lejos. La decisión que tome la empresa no es cuestión nuestra. Yo no sé el plan de negocio que tiene Altri. Desde luego, yo si fuese Altri, aunque lo fuese a hacer sin ayudas públicas, no lo diría, pero yo no sé si lo van a hacer o no, lo digo claramente. Nosotros no podemos dar una ayuda a una gran empresa de esa dimensión. La cuestión económica es algo que la empresa tendrá que ver. Hay una cuestión que no depende de Altri y que es vital, que es la conexión eléctrica. Porque a veces se habla mucho de la financiación, y es importantísima, pero la conexión eléctrica se la tiene que dar Red Eléctrica. Esto afecta a empresas nuevas y para otras ya instaladas. El miércoles salían las ayudas que le dieron a Ignis para el proyecto de hidrógeno verde que hace con Repsol en La Coruña, 170 millones de euros, pero a día de hoy no tiene conexión eléctrica. El mismo Ministerio que da ese dinero nos denegó la modificación de transporte eléctrico y no incluyó el nudo necesario en toda la zona de La Coruña. Ahora se está esperando a la nueva planificación. Es un problema gravísimo, gravísimo porque implica que haya empresas electrointensivas que paran, no saben si van a seguir, no saben con cuánta carga. El ejemplo es Alcoa, pero hay más que te están diciendo todos los días que tienen un problema con la energía.

María Jesús Lorenzana, esta semana Miguel Muñiz

-¿En qué medida afectan al desarrollo industrial de Galicia precisamente estos problemas del sistema eléctrico español?

-Yo diría que a día de hoy, junto con la falta de mano de obra, es el mayor problema que tiene la industria de Galicia. Ya era un problema antes del apagón. El mundo económico actual no está parcelado, es global, y cuando una empresa piensa en invertir, mira todo el catálogo comercial que tiene. Si usted tuviese una empresa en Australia y estuviese pensando en venir a invertir a Europa, ¿iría a un país que no tiene estabilidad en la conexión eléctrica? Es que es gravísimo, no solamente que [el apagón] se haya producido, sino que no se sepa a día de hoy qué es lo que ha pasado. No sé si se sabe o no, pero no se ha trasladado. Ni ciudadanos, ni empresas, ni comunidades autónomas, que tenemos competencias industriales y energéticas, sabemos qué ha pasado. Y lo que se nos ha explicado por parte de la ministra del ramo es que se crea una comisión de investigación independiente que ella misma preside. Parece todo muy poco serio. Esto es un problema gravísimo para la industria. Y además han sacado un proyecto de ley de industria que se está tramitando, que si se busca la palabra energía creo que sale dos veces para decir que en un real decreto, a ver si regulan las ayudas a las electrointensivas.

-Más allá de las causas, ¿tiene algún tipo de estimación del impacto que el apagón pudo tener en el tejido industrial de Galicia?

-El caso más grave es Alcoa. Muchas empresas tenían grupos electrógenos que funcionaron, y funcionaron bien porque están preparadas y no duró más tiempo. El otro día estuve visitando Stolt Sea Farm, y ellos tenían grupos electrógenos, pero si eso dura más tiempo, que no fue el caso gracias a Dios, estamos hablando de que su negocio son peces; si hubiesen muerto, probablemente en 4 o 5 años la compañía tendría que cerrar hasta que creciesen nuevas especies, y mandar a la calle a las 400 o 500 personas que trabajan. El desarrollo industrial va rapidísimo, y hay un informe de la Agencia Internacional de la Energía que dice que se tendría que duplicar o triplicar el gasto en redes con carácter general, y España ya lo tiene más bajo que la media. Esto se dijo hace un año. Las redes no están preparadas. Es una falta de gestión y de sentido común. El Gobierno es un auténtico desastre, lo único que le importa es hacer política repartiendo fondos europeos tarde, mal y arrastro. Acaba de salir un informe de cómo va la ejecución de los fondos europeos, que es una vergüenza. Están solamente al mensaje rápido, a la propaganda, y con una desfachatez asombrosa.

-La UE acaba de considerar estratégico el proyecto de una mina de litio en Doade. ¿Condiciona eso de alguna manera su evaluación?

-No. La UE no se ha pronunciado sobre la evaluación ambiental ni sobre la viabilidad ambiental del proyecto porque no puede. La gente puede estar tranquila, los técnicos de Medio Ambiente harán su trabajo igual. ¿Qué es lo que sí vemos con esto? Pues que no estamos locos cuando decimos que es estratégico. Creemos que el proyecto, desde el punto de vista industrial, es muy interesante. Que mil veces lo he dicho de Altri: es un proyecto redondo desde el punto de vista industrial, que algunos consideraban como que ya estaba diciendo que era ambientalmente viable, y no es así. El de Doade es un proyecto, además, en que ellos mismos se han adaptado a la Ley de Recursos Naturales cuando no les aplicaba.

-Dentro de las exigencias que se plantean a proyectos mineros como Doade o Touro, ¿cabe exigirles que cierren el ciclo productivo de los materiales que extraigan?

-Eso así no es realista, con carácter general y sin condicionantes. Es a lo que hay que aspirar. Si nosotros no tenemos, en el momento en el que se hace un permiso de investigación y aparece un mineral, un proceso de fabricación o fábrica en Galicia, lo que no podemos hacer es vincular la concesión que empieza a explotar ese mineral a que exista la fábrica. Lo que sí creo que tenemos que hacer es intentar por todos los medios atraer esa inversión. Eso también es tarea del Gobierno, de nuestra Oficina Económica, el intentar cuadrar eso, es labor de las relaciones comerciales que hacemos. Bueno, una cosa llama a la otra. Lo que está claro es que si no tenemos litio no va a haber ninguna fábrica que transforme litio. No se puede vincular, pero que hay que aspirar a eso.