Localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego que violaba y pegaba «con sadismo» a una menor

El exmiembro de Orense en Común y En Marea, condenado a 13 años de prisión, viviría desde hace meses en La Habana

Martiño Ramos, en una imagen de archivo
Martiño Ramos, en una imagen de archivo ABC

ABC

Santiago

Martiño Ramos, el profesor orensano condenado a 13 años de prisión por violación y abusos continuados a una menor, habría sido localizado en La Habana. Así lo ha publicado este domingo El Español, que ha confirmado que el fugado, exmiembro de Orense En Común ... y En Marea, vive al menos desde el pasado mes de julio en La Habana, donde utiliza el nombre de «Martín Soto», su segundo apellido, y trabaja como fotógrafo.

