En libertad el vecino de Petín (Orense) investigado por iniciar el incendio de O Seixo

Vecinos de Petín piden la liberación del hombre acusado de provocar el incendio de O Seixo

El vecino de localidad orensana de Petín detenido por la Guardia Civil este domingo como presunto autor de un incendio en O Seixo (O Bolo) ha sido puesto en libertad por el juzgado de A Pobra de Trives, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Así, este hombre, de 61 años de edad, ha sido puesto en la tarde de este lunes a disposición del Tribunal de Instancia de A Pobra de Trives, que ha acordado su puesta en libertad, en calidad de investigado por un supuesto delito de incendio forestal. El tribunal le ha impuesto la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes.

Noticia Relacionada La superficie quemada este año es la mayor de las tres últimas décadas J. de Velasco, L. Albor y J. Torres Las llamas han arrasado ya más de 348.000 hectáreas pese a que los fuegos son menos de la mitad de los de 2022, año trágico para el monte español

Precisamente, con motivo de su detención y traslado al juzgado, más de 150 vecinos de Petín, entre ellos su alcaldesa, se trasladaron este lunes hasta Trives para manifestar su apoyo a su vecino, y han denunciado que su arresto fue «injusto» y que está siendo un «cabeza de turco».

Al respecto, estos vecinos lamentaron que se «detiene a los únicos que quedaron en los pueblos a apagar lo poco que se salvó». «Detener a los voluntarios, y verdaderos héroes de esta catástrofe, es la gota que colma el vaso tras el abandono sufrido durante estos días», indicaron, para añadir que: «Los verdaderos responsables parecen necesitar un cabeza de turco y no vamos a permitirlo».

Uno de ellos, ha explicado a Europa Press que el hombre detenido era «un voluntario» que estaba ayudando y se limitó a prender «a modo de cortafuegos», y que estaba «intentando salvar el pueblo» porque tiene conocimientos de cómo actuar en caso de incendios.