En libertad el investigado por provocar el incendio de Oímbra (Orense)

La titular del Juzgado de Instancia de Verín, plaza 1, a petición del Ministerio fiscal, ha acordado la puesta en libertad del vecino de 46 años de A Gudiña detenido el pasado 14 de agosto -mientras desbrozaba con su tractor a pesar del riesgo extremo- como presunto autor del incendio forestal que calcinó más de 20.000 hectáreas en el municipio orensano de Oímbra.

El hombre, que permanecía ingresado desde el pasado 17 de agosto investigado por un delito de incendio por imprudencia grave, lesiones graves y daños, se encuentra en libertad después de que la jueza considerase que el riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas ha perdido intensidad, por lo ya no está justificada la medida de prisión provisional. Asimismo, le ha impuesto comparecencias periódicas en el juzgado mientras continua la instrucción de la causa.

El incendio de Oímbra -que también afectó a los municipios de Xinzo de Limia, Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val y Baltar-, es el segundo más grande de la historia de Galicia al afectar a una superficie de 23.736,65 hectáreas, según las últimas estimaciones disponibles el día de su extinción, el 31 de agosto.

Además, tres brigadistas resultaron heridos durante las labores de extinción y permanecen ingresados en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) con pronóstico grave tras sufrir quemaduras e inhalar humo.