El legado familiar de la política en Esgos: «mi abuela es mi guía»

A principios del mes de junio, el hasta entonces alcalde del municipio orensano de Esgos, Mario Rodríguez, renunció a su cargo tras 14 años al frente del Consistorio. Le sucedió el que era su número dos, José Antonio Blanco, actual alcalde, aunque hubo otro movimiento en el gobierno que desencadenó una curiosa anécdota. Se corrieron las listas y hasta entonces única mujer en el gobierno local, Milagros Pérez, pasó a compartir gobierno con su nieta, Laura Blanco, de 21 años, que entró de suplente tras la renuncia del anterior alcalde.

«Mi abuela llevaba muchos años de concejala y a mí siempre me gustó aquello, así que acabé metiéndome en las listas de suplente hace dos años aproximadamente. Y cuando renunció Mario, pude entrar yo», señala Laura Blanco. La inspiración de su abuela la llevó a la política desde muy joven, prácticamente desde los 18 años, aunque al tratarse de un ayuntamiento que apenas supera los 1.000 habitantes, el día a día político contrasta con el de las grandes ciudades. En Esgos, prácticamente todos los concejales tienen un trabajo que compatibilizan con sus labores políticas, dispersos a lo largo de la provincia de Orense. En el caso de Laura, concilia su trabajo como edil con sus estudios de grado en Veterinaria.

A pesar de la diferencia generacional entre ambas ediles, tanto Laura como Milagros reconocen que ello no supone un problema para entenderse y ponerse de acuerdo. «No, para nada. Mi abuela es súper moderna. En casa solemos hablar de algún tema, pero siempre ponemos las cosas en común y casi siempre solemos estar de acuerdo», subraya Laura,

De hecho, valora muy positivamente el poder contar con el consejo y apoyo de Milagros, en contra del dicho popular de no mezclar familia y trabajo. «Porque claro, yo también estoy con los estudios y tampoco me puedo dedicar al 100% a la política. Entonces, ella como ya tiene mucha experiencia, me guía, me ayuda, me explica todo. Es mi profesora, mi guía», señala la nueva concejala.

Por su parte, Milagros también afirma que está disfrutando la experiencia de compartir su labor política con su nieta, más aún teniendo en cuenta que piensa retirarse cuando finalice la actual legislatura, en dos años, pasando el relevo y poniendo el broche a una carrera de 18 años de recorrido en el ayuntamiento, donde aterrizó tras ser la presidenta de la asociación de vecinos del municipio. «Estamos muy contentas y muy orgullosas de estar las dos», destaca la concejala en una charla con ABC.

Implicación juvenil

La llegada de Laura al Consistorio no solo implica el hecho de compartir bancada con su abuela, sino la oportunidad de que voces más jóvenes se abran paso en un momento en el que, reconoce la edil, existe una manifiesta falta de interés de las nuevas generaciones por la actividad política, aunque no es su caso.

«El interés [de los jóvenes] es cada vez menor. De hecho, cuando empecé en el ayuntamiento, la gente me decía: ¡Qué alegría!», indica Laura. Y es precisamente en este contexto en el que la concejala busca motivar a más jóvenes para implicarlos en la 'cosa pública'.

«Ahora que estoy dentro, sí que voy a intentar hacer más actividades dirigidas a los jóvenes y que me vean a mí también un poco como ejemplo. Porque, como tampoco hubo nunca alguien tan joven en la concejalía, ahora mismo no hay nadie más, en lo que pueda, procuraré que me sigan y que se animen a participar», asevera la nueva concejala de Esgos.

Su compromiso con el municipio, de apenas 1.100 habitantes según los datos censales recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2024, se anticipa de largo recorrido, o así lo deja entrever la edil más joven de Esgos. «A mí me gusta mucho más la política municipal que ninguna otra», responde Laura sobre si se ve en un futuro viviendo en una ciudad. «Y me gustaría ascender lo máximo posible, pero dentro de mi municipio», concluye.