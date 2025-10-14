Suscribete a
ABC Premium

Katy Perry encabeza la nueva edición de O Son do Camiño con una descarga de «himnos» pop

El festival, que se instalará en Santiago el 18, 19 y 20 de junio de 2026, adelanta que el jueves revelará el nombre de otro cabeza de cartel

Así arrancó la edición de 2025: Bryan Adams, Duki y Mikel Izal

Katy Perry durante un concierto en Londres, en 2023
Katy Perry durante un concierto en Londres, en 2023 AFP
Pablo Baamonde

Pablo Baamonde

SANTIAGO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

O Son do Camiño calienta motores. Las fechas de la próxima edición del festival, que en 2026 volverá a instalarse en el Monte do Gozo de la capital gallega, se conocen desde hace unos días: 18, 19 y 20 de junio. Y, desde ... este martes, también el nombre de su primer fichaje, que además encabezará el cartel en clave pop: Katy Perry. La californiana apodada Reina del Camp por las revistas 'Vogue' y 'Rolling Stone' recalará en Compostela como parte de su gira de por Europa y se plantará ante el público «con una producción de primer nivel y un repertorio cargado de himnos que han marcado a toda una generación«, avanzan desde la organización del evento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app