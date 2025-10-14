Katy Perry encabeza la nueva edición de O Son do Camiño con una descarga de «himnos» pop

O Son do Camiño calienta motores. Las fechas de la próxima edición del festival, que en 2026 volverá a instalarse en el Monte do Gozo de la capital gallega, se conocen desde hace unos días: 18, 19 y 20 de junio. Y, desde ... este martes, también el nombre de su primer fichaje, que además encabezará el cartel en clave pop: Katy Perry. La californiana apodada Reina del Camp por las revistas 'Vogue' y 'Rolling Stone' recalará en Compostela como parte de su gira de por Europa y se plantará ante el público «con una producción de primer nivel y un repertorio cargado de himnos que han marcado a toda una generación«, avanzan desde la organización del evento.

El resto del cartel se irá revelando en las próximas semanas y meses, aunque O Son también ha anunciado que este miércoles se hará pública una segunda confirmación que, además, promete ser otro cabeza de cartel. Por el momento, el público del festival puede esperar una buena dosis de 'hiperpop' a cargo de la voz que agitó las fiestas a finales de los 2000 con temas como 'Hot N Cold', 'I Kissed a Girl' o 'Firework'; y que, desde entonces, ha seguido en activo y lanzando álbumes prácticamente cada año, hasta el último, '134', publicado en 2024.

La de 2026 será la séptima edición de un festival que espera repetir los números de anteriores años: desde su primera edición en 2018, en todas ha logrado anotarse un 'sold out' de entradas, «atrayendo a miles de asistentes de todo el mundo». Tras su producción, como es habitual, están las promotoras gallegas Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise.