Los juzgados gallegos, al límite por la falta de medios del Imelga

La pandemia embarró el escenario, pero las modificaciones legislativas a nivel nacional pusieron la guinda. El colapso en el Instituto de Medicina Legal y Forense de Galicia (Imelga) es patente y alarmante para todos los actores implicados, incluidos los miles de ciudadanos pendientes de un informe psicosocial que descongestione sus sentencias de separación o las custodias de sus hijos, entre otros asuntos prioritarios. Los abogados, enlace entre la población y los tribunales, lo tienen claro y se quejan de esperas que pueden superar el año y medio. «Es una cuestión que nos preocupa muchísimo, porque nuestros clientes están viendo cómo los asuntos de familia, incluso violencia de género, se están demorando y los está perjudicando mucho. Tenemos procedimientos parados durante un año o año y medio», explica una abogada de familia a ABC, que alerta de las consecuencias de estas dilaciones a través de un caso reciente.

«Los juzgados nos están 'invitando' a prescindir del equipo psicosocial y eso es una barbaridad. Una de mis experiencias en un juzgado gallego, en el que se estaba cuestionando una custodia compartida, es que yo pedí un informe psicosocial y la juez y el fiscal me dijeron que era imposible, que cómo pedía una prueba que yo sabía que iba a tardar un año. Yo me quedé patidifusa», reconoce la letrada, que peleó para que ese informe se elaborase. «Se trataba de una decisión fundamental para un niño», recalca. Pasados unos días, la juez recapacitó y acordó requerir el documento, que finalmente tardó doce meses en llegar y le entregó a los progenitores la custodia compartida. «Nos encontramos en un callejón sin salida, con clientes impotentes ante estos retrasos», resume la abogada.

El gobierno gallego señala que el origen de esta carga de trabajo está en la entrada de nuevas normativas que ponen el acento en la asistencia a la infancia y a las víctimas de violencia sexual. Son nuevas leyes que obligan a la intervención directa del Imelga en casos cada día más comunes, garantizando su presencia desde las primeras fases del proceso. «La carga de trabajo experimentó un aumento progresivo debido a un incremento de la demanda de este tipo de equipos en asuntos de veracidad del testimonio en menores víctimas de abusos, guarda y custodia en procesos de familia, violencia de género y acoso laboral y escolar, entre otros», explican fuentes de la Xunta para dibujar el contexto.

Horas extraordinarias y un convenio

Con el problema diagnosticado, llegó el momento de buscar soluciones. Pero sin una mayor dotación presupuestaria por parte del Gobierno central, las limitaciones son evidentes. Entre las medidas adoptadas por la Xunta con carácter urgente está la realización de horas extraordinarias y la firma de un convenio -se está trabajando en él- de colaboración con el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Actualmente, el Imelga cuenta con siete subdirecciones, una en cada una de las siete ciudades gallegas, y con 135 profesionales entre médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales, funcionarios de los cuerpos generales y auxiliares de autopsia. Unas cifras insuficientes a todas luces que, sostienen desde del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), deben reforzarse cuidando de que los nuevos fichajes cuenten con una formación específica en el ámbito.

La gravedad del problema lo convirtió en protagonista en la apertura del año judicial del pasado septiembre. En su intervención, el presidente José María Gómez y Díaz-Castroverde no dudó en hablar de «saturación» y calificó de «inadmisibles» los atrasos en la emisión de «informes de cierta complejidad», que afectan «a las personas más vulnerables». Así lo recoge también un acuerdo de la Sala que «observa con preocupación la problemática generada alrededor de los informes psicosociales». «Los retrasos se constatan en todas las inspecciones a Juzgados que realiza el presidente y son queja habitual de nuestros jueces y juezas en las reuniones anuales que se celebran», insiste este escrito, a través del cual el tribunal exige una ampliación de la plantilla que se adapte a la realidad actual. «Las soluciones transitorias no pueden asentarse en el tiempo, siendo necesario ampliar las plantillas de un modo adecuado al equilibrio de todas las subdelegaciones, en concurrencia con una disminución del plazo de emisión de informes que en algunos casos supera los 18 meses», aconsejan desde el TSXG.

Las mismas fuentes ponen el acento en que el refuerzo de personal no debe suponer una merma en la calidad del servicio. Es decir, las incorporaciones de personal deben tener en cuenta «una formación especializada» por parte de los profesionales, que deben dar una respuesta dirigida a dilucidar las dudas jurídicas. Lo mismo subrayan los abogados de familia, que aclaran que «no estamos hablando de informes prescindibles, sobre todo cuando hablamos de menores a los que tenemos que proteger». Sobre la problemática actual, que desborda ya el terreno judicial, insisten en que la vía del acuerdo no siempre es posible por mucho que sea lo ideal. Y cuando los informes entran en juego, deben ser elaborados por profesionales acreditados. Consultada sobre el asunto, la Fiscalía concuerda en que «la pronta solución al escaso personal existente en el Imelga debería ser una prioridad para la administración de Justicia» y que «afecta a la celeridad de las resoluciones, pero sobre todo afecta directamente a las víctimas y a las partes». Con el proyecto en marcha de la nueva sede propia del Instituto de Medicina Legal en la capital gallega, la Xunta se compromete a relajar las demoras y a que la situación se regule «en los próximos seis meses». Desde los juzgados, en la batalla diaria, los abogados aseguran que no renunciarán a estos informes, obligados en la toma de «decisiones coherentes».