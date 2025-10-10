Suscribete a
La juez no ve delito de lesiones en la agresión a 16 policías heridos durante las protestas por la crisis de la mejilla en 2023

El auto de la instructora solo acusa de atentado a ocho de los doce detenidos por las protestas ante la sede de la Xunta

El sindicato CEP recurre la decisión al considerarla «vaga». «Es sangrante, aún hay policías con secuelas»

Momento de la detención de uno de los implicados en las protestas, en abril de 2023
Momento de la detención de uno de los implicados en las protestas, en abril de 2023
Patricia Abet

Patricia Abet

Galicia

En abril de 2023, las inmediaciones de la sede de la Xunta en la capital gallega se convirtieron en escenario de una verdadera batalla campal. El conflicto desatado por la conocida como 'crisis de la mejilla' —que enfrentó a parte de los bateeiros con el Gobierno gallego por los planes de explotación marisquera que regulaban el acceso a las crías del mejillón ... — desató unas violentas protestas que acabaron con una docena de manifestantes detenidos y 16 policías heridos de diversa consideración. En aquel momento se hicieron virales las imágenes de las armas con las que parte de los participantes se pertrecharon, que incluían tuercas, tornillos, petardos, bolardos, tapas de alcantarillas, palos de gran tamaño en forma de estaca, cadenas y hasta artefactos caseros para el lanzamiento de objetos. Todas fueron empleadas en el enfrentamiento que los bateeiros mantuvieron con los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) durante su intento de acceder al edificio administrativo en el marco de una concentración que no contaba con ningún tipo de permiso y a la que acudieron medio millar de personas.

