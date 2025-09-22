No hacía falta el horror de estos días para abrir los ojos en lágrimas. Cualquier observador atento, incluso cualquier persona con curiosidad por la Historia, sabe que el acuerdo de 1948 no culminó en una demarcación de fronteras sino que fue el principio de un ... genocidio. Un genocidio permanente e ininterrumpido o, lo que es peor, hipócritamente interrumpido a plazos.

En Gaza no hay un conflicto bélico, sino el holocausto de Hitler en reedición de Netanyahu. El que no quiera verlo está ciego. Y el que se cruce de brazos será cómplice. Ahora viene a cuento recordar la respuesta de Albert Schweitzer a la pregunta «¿Qué opina usted de la civilización occidental?». «No sería mala idea», se limitó a contestar.

«Ponga usted las fotos, que ya pondré yo la guerra», parece que decía Hearst. Las guerras de hoy también se ganan desde la opinión pública. Por eso creo que al desdichado pueblo palestino no le queda más remedio que entregar el cuello al cepo del verdugo.

Al menos en Galicia, sus sedicentes incondicionales le cavan la tumba. La más oxidada chatarra política agita 'a estreleira', oriflama que suele tremolar las cabezas más antipáticas del rebaño.

El otro día, cuando la Vuelta ciclista estaba viva, una mujer se tiró al suelo y pidió a los guardias civiles que, por favor, le hiciesen la merced de detenerla para la fotografía. Le cumplieron el gusto y la mujer, satisfecha, pataleante y desmelenada, se salió con la suya. «Foron a por min», proclamó al día siguiente, rebosante de felicidad y en demanda de laureles.

A mí no me extraña que las fuerzas represivas del Estado fueran a por esta heroína. Es más que una mujer símbolo: estamos ante una de las grandes figuras del movimiento nacionalista gallego.

¡Que paren las rotativas!: estamos hablando de la portavoz del BNG en el concello de Ferreira de Pantón. En las últimas municipales, 458 votos sobre un censo de 2.340 habitantes. Casi nadie al aparato.

¡Pobre Palestina!