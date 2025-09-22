Suscribete a
ABC Premium

EL GARABATO DEL TORREÓN

Una foto, por favor

En Gaza no hay un conflicto bélico, sino el holocausto de Hitler en reedición de Netanyahu

Juan Soto

Juan Soto

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No hacía falta el horror de estos días para abrir los ojos en lágrimas. Cualquier observador atento, incluso cualquier persona con curiosidad por la Historia, sabe que el acuerdo de 1948 no culminó en una demarcación de fronteras sino que fue el principio de un ... genocidio. Un genocidio permanente e ininterrumpido o, lo que es peor, hipócritamente interrumpido a plazos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app