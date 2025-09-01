Pido disculpas al lector (si alguno todavía me quedare) por empeñarme en que la mula vuelva al trigo. La mula soy yo, no lo niego; y el trigo, Moncho Reboiras, de cuya persona, trayectoria y sacrificio intenta lucrarse el sector más zopenco del nazionalismo, representado, ... en la ciudad que habito, por lo que Alexander Mackendrick llamaría el quinteto de la muerte. Muchos fuegos artificiales, mucha palabrería, mucha prestidigitación y mucha fotografía, pero al final mentiras y trampas.

Hay gentes a las que el fanatismo les conduce a la ceguera, gentes a las que la ignorancia les hace meter la pata cada vez que abren la boca y tratan de justificar cualquier despropósito. Ahora les da por decir que Reboiras fue «o último galego asasinado polo franquismo», lo cual es falso de toda falsedad. Mienten por toda la barba. Y mienten a sabiendas, con la intención aleve de ocultar la verdad y lucrarse de la mentira. Saben de sobra (porque cualquier político a sueldo del erario tiene la obligación de estar medianamente instruido) que «o último galego asasinado polo franquismo» fue el vigués José Humberto Baena Alonso, militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Fue ejecutado en Hoyo de Manzanares a las diez de la mañana del 27 de septiembre de 1975. Por entonces, muchos de quienes hoy lo ningunean no habían nacido o acababan de regresar a sus casas después de haber pasado las vacaciones en un campamento del Frente de Juventudes.

Lo saben y lo ocultan. Porque Baena no comulgaba con ruedas de molino ni profesaba el dogma nazionalista. Franco firmó el 'enterado' de su sentencia de muerte. El BNG le extiende ahora el certificado de defunción histórica. Para esa hez indocumentada, Baena sencillamente no existió.