Hasta la hora H del día D todo será campaña. De modo que no debemos sorprendernos si vemos que salen a plaza, además de las fuerzas de infantería, piezas de artillería tanto ligeras como de grueso calibre, ni tampoco si asistimos a la voladura, ... como es costumbre, tanto de la Carta de las Naciones Unidas como de la Convención de Ginebra en lo que se refiere al debido respeto en lo que se refiere a guardar las normas del juego limpio. Tocan a vísperas municipales y cualquier marrullería entra dentro de lo posible.

Para empezar y por lo que al municipio de Lugo se refiere digamos que el primer indicio de que las elecciones se van a disputar en cancha embarrada es el propósito de reducirlas a una confrontación dual entre PSOE y PP, tratando así de ningunear al resto de aspirantes, muy particularmente al candidato del BNG, a quien al menos se le debería reconocer el mérito de sacar adelante un trabajo nada despreciable con resultados a la vista. Pero las ansias por restablecer el bipartidismo en todos los escalafones de gobierno, desde las pedanías a las cámaras, no se para en barras.

Dejar al postulante nacionalista fuera de la pomada no es fácil. Y si me apuran digo que es el aspirante que menos tiene que perder. La candidata Méndez no puede cargar contra alguien a quien, llegado el caso, tendrá que recurrir en súplica de apoyo. Y la candidata Candia no tiene por ahora más aval que el de las buenas intenciones, esos adoquines que según Gide sirven para empedrar el infierno.

Sea la refriega entre dos o entre tres, el caso es que estamos nuevamente atrapados en el vicio del fulanismo, que es lo que siempre acontece cuando los candidatos no son elegidos por la militancia sino designados por el aparato, los comités electorales abdican de sus competencias y los programas electorales se confeccionan sin compromisos que obliguen a su cumplimiento. Así de bajo ha caído la política municipal.