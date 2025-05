A veces me monto yo solito unos cacaos semánticos que no se los salta ni el profesor Prado Mañobre, de feliz memoria y a quien muchos tenemos por inabarcable gurú de perturbaciones y masturbaciones gramaticales. Por ejemplo, yo no consigo discernir cuándo le es aplicable ... a algo o a alguien, a una persona o a un hecho, el (des)calificativo de cursi, de paleto o de hortera, pues que pareciendo uno y trino, como la Santísima Trinidad, en puridad no lo son ni en su significante ni en su significado.

Hasta el otro día me hallaba convencido de que la cúspide del paletismo se había alcanzado con la celebración de la Feria de Abril en una sociedad recreativa de la ciudad que habito. Pero ese colmo de palurdez provinciana, infranqueable durante años y años, se ha visto superado el pasado 25 de abril, so pretexto del nosecuantos aniversario de la llamada 'Revolución de los claveles', aquella incruenta estocada a la dictadura portuguesa. Embargadas no se sabe si por repentina pulsión polifónica o por recóndito acicate lusitano (siempre es conveniente cultivar las excelencias de la buena vecindad), voces reclutadas entre el voluntarioso gremio coral y el acervo canoro local dieron en cantar, al amparo de las «ilustres piedras romanas, torreones de silencio» (un abrazo, querido Fole), aquello de «Grândola, Vila Morena», la canción de Zeca Afonso elegida para señalar la puesta en marcha del pacífico golpe mortal al totalitarismo salazarista. El espectáculo de los animosos polifónicos dando la matraca canora sin venir a cuento (salvo que alguien tenga la caridad de explicarnos la relación entre el Portugal de 1974 y la Galicia de 2025), reabre en nosotros la herida, nunca cicatrizada, de nuestro desconcierto semántico: ¿Horterada, cursilería, paletería o simplemente exceso de ocio? ¿Grande faramalla y ciencia corta? Nos gustaría saberlo.

