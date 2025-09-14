Suscribete a
Cuando lo de Annual

El suelo norteafricano está regado con la sangre de cientos de gallegos

Juan Soto

Un siglo se cumplió el pasado lunes del desembarco de Alhucemas, referente imprescindible para los estrategas aliados en el desembarco de Normandía y, sobre todo, hito esencial para contener la sangría española en el África colonial. Para no molestar a Marruecos, el Gobierno de Sánchez ... ha pasado por alto tal efemérides, claudicación a la que, sin embargo y por fortuna, no se sometieron los más importantes periódicos españoles, entre ellos el ABC, que acogió una magnífica Tercera del profesor Cazorla.

