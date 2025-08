Según la escala de valores vigente para el cálculo de la idiocia, existen tres grados en el barómetro de la oligofrenia política. Son ellos, de menor a mayor: el fanático irredento, el tonto del culo y los integrantes del grupo socialista en la Diputación de ... Lugo. Tranquilidad, no se me vuelva loco el hato feminista: al decir «los integrantes» queremos decir también «las integrantes», por aquello, queridas mías, del masculino como género inclusivo.

En el caso que nos trae aquí, le hicieron cargar con el embolado del ridículo a una diputada, pobre infeliz, que ya anticipó en los papeles el contenido de la majadería: las huestes de la franquicia sanchista en Galicia exigían que Elena Candia, portavoz del Grupo Popular en el Concello de Lugo (el más numeroso de la corporación), abandonase la actividad política. Así, a las bravas y sin anestesia. No que dimitiese, ni que pidiera disculpas, ni que rectificase una decisión, ni que se abstuviese en una votación, ni que se adhiriese a una reivindicación. No, no, nada de eso, sino que abandonase la política, así, en general, toda ella, a cualquier nivel y para siempre.

La franquicia gallega del sanchismo (esta vez configurada en una joven incauta) justificaba su exigencia con un argumento que confirma que a la sensatez política se la ha tragado la alcantarilla de las escurrideras. Candia debía ser confinada en su casa porque el juzgado archivó definitivamente la llamada 'operación Pulpo', causa en la que aparecía infundadamente implicado el actual titular de la franquicia sanchista en Galicia. ¿De verdad cree la franquicia sanchista que con esa clase de iniciativas y propuestas va a conseguir salir del pozo en el que se ha sumido? ¿De verdad piensa que el derrumbe demoscópico al que la han llevado sus actuales dirigentes se arregla con chafarderías y propuestas absurdas? ¿Cómo es posible que un partido que alguna vez mostró atisbos de seriedad se parezca cada vez a un número de payasos circenses? (Calma, nenitas: payasos y payasas).