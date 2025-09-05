Imagen de archivo de un operativo de la Polícia y los servicios de emergencia en Salamanca

Un joven mata supuestamente a su madre y se tira después por la ventana en Vilagarcía (Pontevedra) El varón se encuentra ingresado, custodiado por la Policía Nacional, en estado crítico

Un joven de 22 años se ha precipitado desde un tercer piso tras, supuestamente, matar a su madre de 61 en el ayuntamiento pontevedrés de Vilagarcía de Arousa. El varón, que sufrió lesiones muy graves, se encuentra ingresado en el Hospital do Salnés, custodiado por la Policía Nacional, en estado crítico.

El suceso, según fuentes consultadas por Europa Press, se produjo sobre las 18.30 horas de este viernes en un edificio de la calle Duque de Rivas. La Policía Nacional lo investiga como un posible caso de matricidio.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha indicado que la investigación apunta a que el joven atacó a su madre, que fue encontrada boca abajo y «entre abundante sangre». Losada ha señalado que, a expensas del resultado final de las investigaciones, que se encuentran en una fase muy iniciales, se puede apuntar «con toda la prudencia» a que no hay participación de más personas en este suceso.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron la Policía Nacional y Local, así como los profesionales sanitarios que atendieron al varón.