Quién es José Tomé, el presidente de la Diputación de Lugo denunciado por supuesto acoso sexual a seis compañeras del PSOE

José Tomé presume de haber sido de todo dentro del PSdeG a lo largo de su dilatada trayectoria política. Su hoja de servicios no es precisamente escueta. El hoy presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte ha ido poco a poco subiendo ... peldaños en el ámbito institucional y orgánico desde aquel lejano 2005 en que se estrenó como diputado en el Parlamento de Galicia, durante el efímero gobierno bipartito de PSOE y BNG. Ya entonces intentó su primer asalto a la alcaldía de Monforte, de la que era teniente de alcalde, pero el nacionalista Severino Rodríguez fue siempre un muro infranqueable para Tomé. Cuando aquel anunció que no concurriría a las municipales de 2015, Tomé vio al fin la oportunidad. Ganó por primera vez las elecciones, y revalidó el cargo en las dos siguientes convocatorias con mayoría absoluta. Es un referente del municipalismo en Lugo, con luces, pero también con sombras. Estas últimas las han arrojado las denuncias de seis compañeras del PSOE, que lo habrían acusado de presunto acoso sexual, según informó el programa de Cuatro 'Código Diez' este martes.

Asentado sobre el poder municipal, y siempre próximo a las estructuras de poder del partido en la provincia de Lugo -controladas por el entorno de José Ramón Gómez Besteiro, incluso durante los años en que este estuvo fuera de la política por su situación judicial-, su siguiente operación fue llegar a la Diputación, el órgano de poder más codiciado por los socialistas desde que la conquistaron en 2007. De allí salió Besteiro en dirección a la secretaría general del PSdeG en 2013. Su sustitución fue tormentosa durante los siguientes años, con luchas de poder entre las distintas familias del socialismo lucense. Tomé pacificó aparentemente el territorio cuando accedió a lo más alto de la Diputación en 2019 con el apoyo del entonces líder del PSdeG Gonzalo Caballero, y tres años después se hacía con el liderazgo orgánico del partido en la provincia, tras alcanzar un acuerdo con los distintos sectores y ser el único aspirante a las primarias.

Sin embargo, su talante quedó en entredicho este mismo año, después de resultar reelegido al frente del PSOE lucense y comenzar una purga en la Diputación de personas vinculadas al sector rival, lo que llevó a varios alcaldes a plantarle en el pleno provincial y hacerle perder una votación. El malestar de alcaldes de su propio partido es indisimulado, y atribuyen a Tomé una predilección por barrer para su concello, Monforte, desde la entidad provincial. De hecho, antes de su reelección como presidente de la Diputación llegó a barajarse la opción de que sus propios compañeros de partido buscaran una alternativa, que no cuajó, permitiendo a Tomé revalidar el cargo un mandato más.

José Tomé gusta de mostrarse siempre próximo al poder. En abril del año pasado, durante los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez tras la apertura de la investigación judicial del 'caso Begoña', el presidente de la Diputación hizo pública una carta de adhesión inquebrantable al inquilino de Moncloa. «Tengo que pedirte que hagas un nuevo esfuerzo de resistencia para evitar que los embarradores lleguen al Gobierno de España sin merecerlo», rogaba a Sánchez, «cuentas con mi humilde apoyo para que sigas mejorando la vida de los españoles, con nuevos derechos, mejorando la economía y poniendo a España en el lugar internacional que merece».

Este abril Tomé quiso que se supiera de su amistad con Santos Cerdán, apenas unos días antes de que se celebraran las primarias para decidir la secretaría provincial del PSdeG de Lugo. Así, la prensa local se hizo eco de que ambos habían compartido días de asueto con sus respectivas familias en Monforte y la Ribeira Sacra, quedando inmortalizados en una imagen publicada por el diario El Progreso.

Choques con mujeres

Su currículum también está jalonado de encontronazos con mujeres del Partido Popular. El último fue el pasado mes de octubre, en el Parlamento de Galicia, durante la presentación de los presupuestos de la institución provincial. En su respuesta a la diputada conservadora Nicole Grueira, portavoz también en el municipio lucense de Pol y presidenta de NN.GG. en la Comunidad, Tomé adoptó un tono paternalista y condescendiente afeándole su juventud. «No se preocupe que eso se cura con el tiempo», le señaló el presidente de la Diputación. Luego cuestionó que ella hubiera elaborado su intervención en unos términos bastante inusuales: «le hicieron una tortilla mal hecha, a ver si se la van haciendo mejor», «¿usted se mira al espejo?», «hay que saber un poco de las cosas de las que se habla», «a usted le prepararon y le redactaron unas cosas que tenía que decir, porque esto no lo sabe», «usted está resentida porque no gana las elecciones en Pol, y no va a ganar, así que haga méritos para seguir aquí en el Parlamento y ya está». Tal fue el tono que el presidente de la Comisión 3ª tuvo que pedirle a Tomé que «respetara» a su interlocutora.

Otro roce lo mantuvo con la líder del PP en Lugo, Elena Candia, a la que llegó a referirse por su «aspecto de leopardo por la vestimenta que tenía» en un pleno de la institución. El pecado de la política conservadora fue ir vestida con una indumentaria 'animal print'. El PP pidió la reprobación de estos «comentarios misóginos». Incluso el BNG, a través de su viceportavoz parlamentaria Olaia Rodil, expresó su «asco» ante un comentario que medía a las mujeres «por su vestimenta y no por sus ideas». El líder socialista de entonces, Gonzalo Caballero, lo rebajó a «comentario poco afortunado». Tomé alegó que el vídeo «había sido manipulado» y acabó «pidiendo disculpas».

Docente y sindicalista

Casado y padre de dos hijos, la trayectoria de Tomé Roca se remonta a más atrás y hunde sus raíces en dos ámbitos que marcaron su perfil: la docencia y el sindicalismo. Antes de dedicarse plenamente a la política, fue profesor de Tecnología Agraria en la Escuela de Capacitación Agraria de Monforte y una figura destacada en UGT, donde llegó a ser secretario general de UGT Lemos y secretario de Formación y Empleo de UGT Galicia. Esa etapa lo llevó a integrar órganos clave del diálogo social, como el Comité Autonómico de Empleo, el Consejo Gallego de Formación Profesional, el Consejo Económico y Social de Galicia o el Consejo General de Formación Profesional de España, además de ser patrono de la Fundación para la Formación Continua (Forcem).

Su militancia en el PSdeG-PSOE cristalizó después en una carrera orgánica sólida. Fue secretario general de la agrupación local de Monforte y del partido en la comarca de Tierra de Lemos, y formó parte tanto del Comité Nacional del PSOE como del Comité Provincial de Lugo. Entre 2017 y 2019 ejerció como vicesecretario general de la ejecutiva provincial socialista con Álvaro Santos Ramos al frente. Tras la dimisión de este en 2019, la nueva secretaria provincial, Patricia Otero, lo situó como presidente de la ejecutiva, posición desde la que consolidó su peso interno al relevar a la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez.

En el ámbito municipal, Tomé dio sus primeros pasos en el gobierno local como primer teniente de alcalde durante el bipartito formado junto al BNG de Severino Rodríguez, al que nunca superó en las urnas. Cuando este decidió no optar a la reelección en 2015, Tomé encabezó la candidatura socialista que recuperó la alcaldía para el PSdeG y, cuatro años más tarde, amplió su respaldo con una holgada mayoría absoluta. Antes de centrarse en la política municipal, Tomé había sido diputado autonómico entre 2005 y 2011, año en el que renunció a su acta de diputado para centrarse en su actividad en Monforte.