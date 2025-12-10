Suscribete a
Feijóo reprocha a Sánchez en el Congreso los casos de acoso en su partido: «El feminismo no se predica, se practica»

Quién es José Tomé, el presidente de la Diputación de Lugo denunciado por supuesto acoso sexual a seis compañeras del PSOE

El también alcalde de Monforte y líder del PSOE en la provincia ha tenido sonados encontronazos con mujeres del PP, que le han reprochado su machismo

Políticamente, Tomé ha crecido a nivel orgánico aupado en su día por el hoy secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro

Denuncian al presidente de la Diputación de Lugo por presunto acoso sexual a compañeras de partido

Pedro Sánchez (centro) junto a José Tomé (derecha) en la feria Fitur en 2020
Pablo Baamonde y José Luis Jiménez

Santiago

José Tomé presume de haber sido de todo dentro del PSdeG a lo largo de su dilatada trayectoria política. Su hoja de servicios no es precisamente escueta. El hoy presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte ha ido poco a poco subiendo ... peldaños en el ámbito institucional y orgánico desde aquel lejano 2005 en que se estrenó como diputado en el Parlamento de Galicia, durante el efímero gobierno bipartito de PSOE y BNG. Ya entonces intentó su primer asalto a la alcaldía de Monforte, de la que era teniente de alcalde, pero el nacionalista Severino Rodríguez fue siempre un muro infranqueable para Tomé. Cuando aquel anunció que no concurriría a las municipales de 2015, Tomé vio al fin la oportunidad. Ganó por primera vez las elecciones, y revalidó el cargo en las dos siguientes convocatorias con mayoría absoluta. Es un referente del municipalismo en Lugo, con luces, pero también con sombras. Estas últimas las han arrojado las denuncias de seis compañeras del PSOE, que lo habrían acusado de presunto acoso sexual, según informó el programa de Cuatro 'Código Diez' este martes.

