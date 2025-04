Entre una cosa y otra, el miércoles echamos en el Parlamento más tiempo del que Yolanda Díaz tolera para una jornada laboral, y si me apuran, más incluso del que dedica a su actividad profesional la propia ministra. Cerca de doce horas en el Pazo ... do Hórreo para el tradicional –y previsible– Debate sobre el Estado de la Autonomía que, visto con un poco de perspectiva, lo dejó todo más o menos como estaba. A un lado, un presidente que se sabe (y se siente) en su mejor momento, apenas un año después de las elecciones; al otro, una oposición bicéfala, con una de sus dos cabezas jibarizada por la otra, que ignora con una condescendencia un tanto grosera los intentos de aquella por ser tomada en serio.

Lo más llamativo de la intervención de Alfonso Rueda fue la identificación desde casi el primer instante del rival: «los del no». Y el plural es engañoso, porque en todo momento se estaba refiriendo al nacionalismo, al que el PP ha identificado con acierto y de manera nítida como el adversario con el que se juega esta partida. En ausencia de un modelo de país propio en el PSdeG, solo hay dos alternativas: o la moderación del centro-derecha, o la deriva soberanista perfectamente explicitada por el Bloque.

Si en la etapa de Feijóo los grandes anuncios eran en materia fiscal, Rueda ha cambiado el paso. Él prefiere hablar de inversiones, de mejora en servicios públicos. Vivienda y residencias de mayores fueron los principales conejos de su chistera, aunque el grueso del debate transcurrió alrededor no solo de Altri, sino en general de la política industrial. Apenas unas horas después de que el Gobierno negara los fondos para descarbonización al proyecto de Palas, Rueda desnudó a una oposición poco menos que triunfal porque inversiones europeas no lleguen a Galicia.

Porque como explicó el presidente, no es solo que el Bloque esté contra Altri, sino que acumula un largo historial de pancartismo contra casi todo: centrales térmicas, nucleares, hidroeléctricas, eólica marina, eólica terrestre, la regasificadora de Mugardos, proyectos mineros, Ence, los pisos turísticos, las piscifactorías y, por supuesto, lo de Palas de Rei. Tan solo le falta oponerse a Alcoa, que es igualmente contaminante –véase su balsa de lodos–, pero ahí falta valor. O quizás tiene más que ver con que la CIG no da el visto bueno. El ecologismo nacionalista es selectivo.

Rueda, además, exhibió convicción a la hora de respaldar los proyectos industriales, siempre que estos cumplan con la normativa. Y que no le temblarían las piernas para apoyarlos a pesar de que el nacionalismo impulse una determinada movilización social en sentido contrario. De ahí la frase de tomar decisiones para la próxima década aunque no cuenten con el aplauso inmediato. El mensaje no es exclusivamente para la sociedad gallega, a la que se le traslada la imagen de un presidente que no se deja amedrentar, sino también para los inversores que quieren tener certezas –y seguridad jurídica– a la hora de poner sus ojos en Galicia.

Pontón recogió el guante y cumplió con las expectativas. No faltó truculencia en su retrato apocalíptico de una Galicia que, desde su óptica, está en un proceso de descomposición generalizada. Nada funciona, desde la sanidad a la educación, pasando por las políticas industriales o las de vivienda. Entre sus propuestas, clásicos básicos ya conocidos: concierto económico, tarifa eléctrica gallega, intervención pública en determinados sectores económicos... Solo faltó la banca pública, que adorna los argumentarios del BNG desde los ochenta. Aquí se transformó en un fondo soberano de 1.200 millones de euros para «inversión estratégica».

La lideresa nacionalista empleó un tono muy áspero con el presidente, tachándole de «desleal» o «traidor a Galicia», de estar supeditado a Madrid, el ogro contra el que combate este BNG de eslogan fácil. Pontón llegó incluso a agitar la sombra de la corrupción sobre Rueda, cuando insinuó que la Xunta beneficia a empresas que pueden darle un cargo cuando abandone la política. Esta Pontón de retórica correosa transmutó por la tarde en sobreactuada 'víctima' del heteropatriarcado de la derecha, cuando Rueda le recordó que si alguien no tiene otra cosa que la política es ella, que toda su vida laboral se explica dentro del Parlamento, y van ya 25 años. La pose ofendida de Pontón tuvo trasfondo mediático: coincidía con la última hora de la tarde, la franja previa al Telexornal en una TVG que estaba emitiendo en directo el Debate, para 'goce' de sus sufridos televidentes. Había más audiencia, y la actuación buscaba cautivarla. En política no hay sino causalidades.

Con o sin moderación fingida, lo que queda claro es que PP y BNG tienen rotos cualquier puente de entendimiento en esta legislatura, y en el fondo es lo que pretendían ambas formaciones. Sobre todo el nacionalismo, que juega a tender la mano para el pacto pero siempre que se acepten sus postulados, que pasan por una enmienda a la totalidad de las políticas de un PP que resultó avalado por las urnas hace escasamente un año. Así fue que, en las propuestas de resolución, el PP no aceptó ninguna del BNG y sí un par del PSOE, un tanto inocuas. Rueda considera que tiene un mandato de la ciudadanía y lo va a aplicar con firmeza.

Este tipo de debates tiene una efectividad muy relativa en la sociedad, por más que sea retransmitido en directo por la televisión autonómica. Su larga duración, su formato anquilosado y plúmbeo, espanta a cualquiera. Y si además se muere un Papa dos días antes... No ayudan tampoco intervenciones como la de José Ramón Gómez Besteiro, entonada con escaso espíritu de convicción, y que se hizo interminable por momentos. La (gris) forma se llevó por delante todo lo demás.

De haber algún ingenuo (he aquí uno) que pensara que el líder socialista podía mover los marcos en su relación con el BNG y explicitar un cambio de rumbo –por ligero que fuera– en la estrategia de su partido para recuperar el espacio electoral perdido, pronto se llevó un chasco. Lo más parecido a una confrontación –y ya es ser generoso– es que Besteiro y Pontón atribuyeron a sus respectivos partidos el mérito por la condonación de la deuda y las bonificaciones de la AP-9 y la AP-53, pero sin citar al otro, como si la misma criatura pudiera tener dos padres.

Fin de lo que pudo haber sido y tiene pinta de que no va a ser, más allá de esos tiernos pellizquitos que lanza el PSdeG para que se vote a favor de Ucrania, a ver si así coge al BNG en un renuncio. Se hace difícil entender qué quiere hacer el socialismo gallego en esta legislatura, y si fía su recuperación a imputarse los méritos de las decisiones que puedan venir de algún Ministerio. En la letanía cansada de Besteiro se percibía la fatiga de una organización que se mueve por inercia, pero que se sabe huérfana de atractivo, de magnetismo.