PAZGUATO Y FINO

Lecciones de una Orquesta que acabó sin músicos

Cuando la justicia no es ágil, la duda sobre los investigados queda flotando mucho tiempo

José Luis Jiménez

No se cumple ningún aniversario especialmente redondo que lo justifique, pero recientemente ha visto la luz «Una sinfonía desafinada» (Universo de Letras), un libro en el que Ramón Vigo, exalcalde independiente de Cee, cuenta en primera persona cómo vivió la experiencia de ser el principal ... acusado en la 'Operación Orquesta', un supuesto caso de corrupción urbanística a gran escala en la Costa da Morte allá por el año 2011. Ocho años más tarde se fue todo por el desagüe, con el archivo de la pieza principal, después de que la Audiencia Provincial anulara las escuchas telefónicas sobre las que se había construido la causa.

