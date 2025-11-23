No se cumple ningún aniversario especialmente redondo que lo justifique, pero recientemente ha visto la luz «Una sinfonía desafinada» (Universo de Letras), un libro en el que Ramón Vigo, exalcalde independiente de Cee, cuenta en primera persona cómo vivió la experiencia de ser el principal ... acusado en la 'Operación Orquesta', un supuesto caso de corrupción urbanística a gran escala en la Costa da Morte allá por el año 2011. Ocho años más tarde se fue todo por el desagüe, con el archivo de la pieza principal, después de que la Audiencia Provincial anulara las escuchas telefónicas sobre las que se había construido la causa.

Eran años en los que el concepto 'corrupción urbanística' nos trasladaba a los pelotazos en la Costa del Sol, con mordidas millonarias –ríanse de Santos Cerdán– para recalificar y que en aquellos no aptos se levantaran enormes urbanizaciones. Que donde cabían dos casas se levantaran cuatro edificios. Todo se medía en millones de euros de beneficios y en una estética chusca, del nivel de tener un Miró en el cuarto de baño.

Pero ¿corrupción urbanística... en Mazaricos? Todo sonaba raro, lo que no impidió que las detenciones y los registros se desarrollaran con un despliegue policial inaudito, propio de una operación a gran escala contra el narcotráfico. Y no, se detuvieron a cuatro alcaldes y varios concejales, algunos técnicos, junto a un constructor de Muxía y su hijo. Cee, Fisterra, Corcubión y Mazaricos se convertían en nuestro particular eje Palermo-Corleone-Catania.

Prisiones provisionales, sumarios convenientemente filtrados e interpretados en la dirección que interesaba a la instrucción... pero una gigantesca nada que fue recibiendo reveses judiciales consecutivos: primero la gran trama se tuvo que trocear por orden de la Audiencia para que cada pieza correspondiera a un municipio, y a partir de aquí fueron cayendo todas como fichas de dominó. Se archivaron bajo una misma argumentación: no había indicio alguno de actuación delictiva. Y en el último caso, el relativo a Cee, ni siquiera se llegó al fondo del asunto porque los magistrados tumbaron los pinchazos que dieron origen a toda la investigación. El error era primigenio, pero eso no impidió extender una sombra de sospecha y desconfianza sobre políticos locales de todos los colores: izquierda, derecha e independientes.

Visto con perspectiva, la desastrosa Operación Orquesta fue el prólogo de lo que faltaba por llegar de Lugo, con la Pokemon (y derivados) convertida en el mayor exponente del fiasco judicial de la historia reciente de Galicia. Dilapidar recursos, tiempo y reputaciones de políticos y técnicos, arrastrar por el barro nombres y prestigios, para que todo quedase diluido, y que la ciudadanía no tenga claro si en realidad allí hubo algo y se enjuagó, o si eran inocentes de todo menos de alguna cosa, o si... La mancha nunca sale por completo.

Llegados a este punto, sigo creyendo que existe el derecho al error, a la equivocación. Lo aplico para los investigadores, para los fiscales, para los jueces de instrucción. Lo extiendo a los periodistas, porque mi profesión —empezando por quien escribe— puede confundirse. Equivocarse es humano. Pero en un sistema judicial deben existir mecanismos para corregir esos errores. Y aquí existen: son las segundas instancias judiciales. El problema es cuando no cumplen su función, cuando dejan hacer, cuando consideran que nunca es el momento procesal oportuno para decirle a un instructor «por ahí no». Qué distinto habría sido todo en Lugo si la Audiencia Provincial hubiera sido diligente y no connivente. No ejerció su labor de control hasta que el viento de la opinión pública dejó de soplar a favor de Pilar de Lara.

Cuando la justicia no es ágil, la duda sobre los investigados permanece ahí, flotando. Y quedará en el aire por tiempo indefinido. Porque si no les resuelven la causa en poco tiempo es que algo hay. Es el razonamiento más perverso posible. En la Orquesta, como en la Pokemon o la Carioca, los investigados lo fueron durante años, sin luz al final del túnel. Una larga noche oscura a la que no siempre compensa la llegada de la luminosa mañana. No olvidemos. No repitamos. Y sí, creamos en la justicia.