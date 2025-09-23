El Resurrection Fest anuncia su primer gran cabeza de cartel con el regreso de Iron Maiden

Diez años más tarde, Iron Maiden volverá a subirse el escenario del Resurrection Fest, en Viveiro (Lugo). En el cartel provisional de su vigésimo primera edición, planeada para 2026, ya luce el rótulo de los abanderados del heavy y la organización ha confirmado que ... Bruce Dickinson y compañía estarán ahí para reencontrarse con su público el próximo verano y revivir en un gran concierto «todos los grandes himnos de su carrera».

No es tarea fácil atraer a los de Londres a Lugo, pero en su -oportuna- gira europea 'Run For Your Lives' casarán las fechas de su concierto en Viveiro, a comienzos de julio, y del que tienen previsto dar en Cartagena. Completando la alineación principal, serán cabezas de cartel otros dos pesos pesados: los estadounidenses Limp Bizkit -en el que está previsto que sea su único concierto en España en 2026- y Marilyn Manson.

En el avance del martes también se ha desvelado la vuelta de otras bandas, como Trivium, o de los hermanos Cavalera Conspiracy, que interpretarán «de forma exclusiva» el disco Chaos A.D. de Sepultura, banda que fundaron e integraron durante buena parte de su carrera. El repertorio de metal y rock sigue con P.O.D., Blood Incantation o Converge; los tres, en su único concierto en España el próximo año, como The Rasmus, en su caso con una propuesta más medlódica de rock alternativo.

Como es menester, la ola más actual del metalcore tendrá su representación, en este caso a cargo de Imminence -de nuevo, en concierto único- y Thrown. También será la única oportunidad del año para ver a otros grupos en un festival: a los pioneros del metalcore alemán Caliban y a sus compatriotas Feuerschwanz, a los japoneses Man With A Mission, y a Get The Shot, House of Protection y The Vintage Caravan.

Por el momento, el festival ha anunciado que los nuevos abonos se pondrán a la venta el próximo martes, 30 de septiembre, a las 13.00, y que se publicará próximamente toda la información relativa a la compra de entradas. Según su avance, queda pendiente el anuncio, próximamente, de más artistas y demás novedades.