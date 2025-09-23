Suscribete a
El Resurrection Fest anuncia su primer gran cabeza de cartel con el regreso de Iron Maiden

La banda de heavy metal encabeza el cartel de la vigésimo primera edición del festival de Lugo, planeada para 2026

Bruce Dickinson, durante un concierto de Iron Maiden en Madrid, en 2025
Bruce Dickinson, durante un concierto de Iron Maiden en Madrid, en 2025
Pablo Baamonde

Pablo Baamonde

SANTIAGO

Diez años más tarde, Iron Maiden volverá a subirse el escenario del Resurrection Fest, en Viveiro (Lugo). En el cartel provisional de su vigésimo primera edición, planeada para 2026, ya luce el rótulo de los abanderados del heavy y la organización ha confirmado que ... Bruce Dickinson y compañía estarán ahí para reencontrarse con su público el próximo verano y revivir en un gran concierto «todos los grandes himnos de su carrera».

