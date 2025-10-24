Suscribete a
ABC Premium

La Interpol busca a otro profesor gallego fugado tras una condena de 32 años por abusar de seis niños

Su nombre es Segundo Cousido, un docente de religión salesiano que está en busca y captura por no ingresar en prisión tras una contundente sentencia por abusar sexualmente de varios alumnos. Es uno de los diez delincuentes más buscados de España

Segundo Cousido, en la ficha distribuida por la Policía Nacional
Segundo Cousido, en la ficha distribuida por la Policía Nacional CEDIDA
Patricia Abet

Patricia Abet

Galicia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El caso de Martiño Ramos, el profesor de Orense que se dio a la fuga para evitar la cárcel tras una condena a 10 años por agredir sexualmente a una de sus alumnas, no es único. En el punto de mira de la Interpol ... está otro depredador sexual disfrazado de profesor de religión que llegó a abusar de seis niños en el colegio de los Salesianos de Vigo y sobre el que pesa una condena de nada menos que 32 años de prisión. Tras conocer el futuro que le deparaba la decisión tomada por la Audiencia provincial de Pontevedra, y ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Segundo Cousido se escapó hace casi dos años y nadie ha vuelto a saber de él. A día de hoy, y dada la gravedad de los delitos cometidos, es uno de los diez delincuentes más buscados de Europa. Comparte el top con otros fugitivos de la calaña de homicidas, sicarios o narcotraficantes. En la ficha de 'se busca' del servicio europeo se describe a este profesor de 44 años como un individuo que, aunque no es violento, representa «un peligro para la infancia». Un verdadero depredador sexual que intentó alargar todo lo posible los plazos de la justicia para acabar fugándose sin que por el momento existan pistas fiables sobre su paradero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app