Instalado el acelerador de protones, pionero en la sanidad española

Los hitos se encadenan en el nuevo centro de protonterapia que desde hace meses se levanta en la capital gallega, y que será el primero de toda la sanidad pública española en ofrecer este avanzado tratamiento a sus pacientes. Después de la llegada a ... Galicia el pasado fin de semana del primero de los componentes esenciales del acelerador de protones —su brazo móvil, de 25 toneladas— arrancó la instalación de la maquinaria que permitirá hacer un abordaje más certero y eficaz de determinados tipos de cáncer a finales del próximo año. Esas son las fechas que maneja el Gobierno gallego y que, a través de su presidente Alfonso Rueda, confirmó ante los medios. «Todos estamos deseando que los pacientes que necesitan esta tecnología puedan tenerla. Así que confío que la finales del año que viene me los sea capaces de que esto sea una realidad» agendó el mandatario. Acompañado por el conselleiro del ramo, Rueda presenció la instalación del acelerador, que los técnicos de la empresas fabricante tardará cerca de un año en tener listo para su puesta en marcha, debido a la sofistificación del sistema y las exigencias técnicas que lo envuelven.

La celeridad con la que las obras avanzan en el centro compostelano lo convierten en el más adelantado de los nueve que se están construyendo en España, por lo que una vez en activo se espera que pueda atender a pacientes llegados de Asturias, Castilla y León e incluso del norte de Portugal. Con una inversión cercana a los sesenta millones de euros —de los que casi la mitad han sido aportados por la Fundación Amancio Ortega— ayer también estuvo presente en los trabajos de instalación el director de esta fundación, Óscar Ortega, a la que el presidente gallego definió como «un aliado imprescindible». «Hoy es un día muy importante, es el principio de la última etapa. Todavía queda mucho por trabajar pero es un día muy importante, gracias a todos los que están implicados en este proyecto desde el principio», quiso agradecer el popular, que también avanzó que el primer grupo de sanitarios que compondrá la primera plantilla del nuevo centro ya está recibiendo toda la formación necesaria.

La llegada de las piezas que ayer se instalaron en el centro de la capital gallega, en las inmediaciones del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, se completó a finales de esta misma semana. Todas fueron entrando por Galicia a través del puerto de Vigo, donde fueron recepcionadas y trasladadas a Santiago por carretera. De esta forma se completó el envío que arrancó hace una semana con la llegada del brazo giratorio o 'gantry' clave en el funcionamiento del acelerador. Todos los componentes de esta maquinaria fueron fabricados en la ciudad belga de Lovaina en el marco del acuerdo entre la Fundación Amancio Ortega, el Ministerio de Sanidad y las comunidades implicadas. Se estima que este centro podrá atender a cerca de 250 pacientes al cabo del año. Sobre su complejidad técnica, fuentes de Sanidade explicaron que la puesta en marcha del acelerador es un proceso complicado que requiere de muchas especifidades para llegar a cumplir «estrictamente» todos los protocolos y garantías exigidas.