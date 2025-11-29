Suscribete a
Instalado el acelerador de protones, pionero en la sanidad española

Galicia será la primera comunidad en ofrecer este tratamiento contra el cáncer

Instalación de las nuevas piezas, este sábado en Santiago
Instalación de las nuevas piezas, este sábado en Santiago
Patricia Abet

Galicia

Los hitos se encadenan en el nuevo centro de protonterapia que desde hace meses se levanta en la capital gallega, y que será el primero de toda la sanidad pública española en ofrecer este avanzado tratamiento a sus pacientes. Después de la llegada a ... Galicia el pasado fin de semana del primero de los componentes esenciales del acelerador de protones —su brazo móvil, de 25 toneladas— arrancó la instalación de la maquinaria que permitirá hacer un abordaje más certero y eficaz de determinados tipos de cáncer a finales del próximo año. Esas son las fechas que maneja el Gobierno gallego y que, a través de su presidente Alfonso Rueda, confirmó ante los medios. «Todos estamos deseando que los pacientes que necesitan esta tecnología puedan tenerla. Así que confío que la finales del año que viene me los sea capaces de que esto sea una realidad» agendó el mandatario. Acompañado por el conselleiro del ramo, Rueda presenció la instalación del acelerador, que los técnicos de la empresas fabricante tardará cerca de un año en tener listo para su puesta en marcha, debido a la sofistificación del sistema y las exigencias técnicas que lo envuelven.

