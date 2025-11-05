Suscribete a
Un incendio forestal en Cervo (Lugo) obliga a evacuar a cuarenta vecinos

El fuego, de unas seis hectáreas, permanece activo aunque su evolución es favorable

Imagen de archivo de otro incendio registrado este verano en Galicia Miguel Muñiz

Un incendio forestal registrado esta madrugada en el municipio de Cervo (Lugo) ha obligado a desalojar las viviendas de una urbanización y a evacuar a unos 40 vecinos, según ha informado el CIAE 112 Galicia y ha recogido Europa Press.

El incendio se ... inició en la madrugada de este miércoles, sobre las 4.00 horas, en el lugar de Río Covo de la parroquia de Lieiro y, según informó a Emergencias la Guardia Civil, la proximidad de las casas llevó al desalojo de la urbanización y de varias viviendas próximas, de la zona de A Pedrosa.

