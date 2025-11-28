A qué hora es el encendido de luces de Navidad de La Coruña hoy y dónde está el árbol y el mercado

La Coruña no espera más para lucir sus galas navideñas. Este viernes, el encendido del iluminado en las calles y el arranque del tradicional mercado en María Pita marcarán el inicio de la temporada festiva para grandes y pequeños. A las 19.00, en la ... misma plaza, el exfutbolista del Deportivo Bebeto oficializará el arranque de las fiestas desde el balcón del Concello.

Culminada la ceremonia, se activarán los casi 3 millones de luces LED -2,8, según el Concello- y el medio millar de arcos luminosos repartidos por los barrios; como es habitual, con la gran bola navideña y -debido a las obras en los Cantones- el abeto gigante como principales protagonistas en el paseo de la Marina.

Artesanía y comida en el poblado navideño

El espacio frente al Ayuntamiento será el corazón de la Navidad herculina. El Mercado de Navidad abrirá las puertas de más de treinta puestos comerciales y diez de hostelería, desde este día 28 y hasta el viernes 2 de enero, por las mañanas y por las tardes, que imitarán una aldea navideña. A mayores de la artesanía, no faltará la pitanza propia de estas fechas, entre churros, crepes, gofres y vino caliente; y también se instalarán puestos de comida de diferentes lugares del mundo.

Este año, la temática será la Navidad como se celebra en el norte de Europa, con una caseta que emula la casa de Papá Noel en Laponia y una zona de actividades para los pequeños de la casa. También en María Pita será donde se ubiquen las actuaciones de las corales y los conciertos con villancicos navideños.

En paralelo, el Concello programa cerca de 300 actividades culturales y de ocio hasta el 5 de enero, entre conciertos, obras de teatro, festivales, recitales corales, visitas guiadas y actividades infantiles en lugares que irán del Coliseum al Teatro Colón y el Rosalía, pasando por el Fórum Metropolitano o el Ágora.

Tras la Nochevieja

A falta de un mes y medio, el Consistorio coruñés ha adelantado que la Cabalgata de Reyes, el día 5 de enero, seguirá una temática astronómica, con motivo del eclipse total que se producirá el 12 de agosto del próximo año. Por el momento no se han ofrecido datos sobre cómo serán las carrozas, pero todo apunta a que las estrellas, los planetas y el espacio estarán presentes en sus diseños. Sí se ha confirmado que se repartirán cerca de cinco toneladas de caramelos.