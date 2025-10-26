Un hombre muere en Cospeito tras ser picado por avispas velutinas

Un hombre de 55 años de edad que responde a las iniciales J.I.P. ha fallecido la tarde de este domingo en el municipio lucense de Cospeito tras ser picado por avispas velutinas mientras estaba de caza. Es la tercera persona en Galicia este ... mes en perder la vida a causa de la picadura de estos insectos.

Según ha informado a Europa Press el alcalde de Cospeito, Armando Castosa, la víctima había salido a cazar perdices a un monte cercano a la parroquia donde residía, Xustás, cuando en torno a as 15.00 horas fue picado por avispas velutinas.

Dado que el hermano del fallecido es alérgico a las picaduras de este animal, incluso se dio la voz de alarma para que le fuese acercado al lugar de los hechos el medicamento oportuno, pero no se pudo hacer nada por su vida.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias y se barajó la posibilidad de movilizar también al helicóptero de emergencias, pero ya no se completó esta maniobra porque el hombre falleció. «Fue todo muy rápido», lamentó el alcalde.