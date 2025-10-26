Suscribete a
Un hombre muere en Cospeito tras ser picado por avispas velutinas

Es la tercera persona en Galicia que pierde la vida este mes por la picadura de este insecto

Muere un concejal gallego tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas mientras desbrozaba una finca

Un ejemplar de avispa velutina, en una imagen de archivo
Un ejemplar de avispa velutina, en una imagen de archivo EFE

EP

SANTIAGO

Un hombre de 55 años de edad que responde a las iniciales J.I.P. ha fallecido la tarde de este domingo en el municipio lucense de Cospeito tras ser picado por avispas velutinas mientras estaba de caza. Es la tercera persona en Galicia este ... mes en perder la vida a causa de la picadura de estos insectos.

