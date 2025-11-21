El hombre que mató a su mujer en Baiona delante de sus hijos en 2023 reconoce los hechos y acepta 25 años de cárcel

La sección quinta de la Audiencia provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a Ángel R. D. a un total de veinticinco años de prisión como autor de un delito de asesinato y de dos delitos de lesiones psíquicas graves, tras reconocer ... en una vista de conformidad que mató a su exmujer, Beatriz L.G. delante de los dos hijos de ambos, en el domicilio de ella en Baiona, en febrero de 2023.

Así, tras un intento fallido de pacto el pasado septiembre (las acusaciones ofrecían rebajas las penas hasta 26 años y el acusado pretendía que llegaran a 24 años), este jueves finalmente se ha concretado un acuerdo entre la defensa y las acusaciones.

Inicialmente, la Fiscalía pedía penas que sumaban 33 años de prisión, y la acusación particular elevaba la petición a 35 años.

De este modo, cuando el magistrado ha preguntado al acusado si reconocía los hechos y si estaba conforme con las penas acordadas, éste respondió afirmativamente, aunque lo hizo en voz baja y con un gesto de evidente contrariedad.

Penas

El juez lo ha condenado a 21 años de prisión por el asesinato de su exmujer, y a dos años de cárcel por cada uno de los dos delitos de lesiones psíquicas graves cometidos sobre sus hijos, de 6 y 9 años en el momento de los hechos. Además de las penas de prisión, el acusado ha sido condenado también a indemnizar en un total de 525.000 euros a sus hijos y a los hermanos de la fallecida.

La condena incluye también la prohibición de residir en la localidad de Baiona durante 30 años, la pérdida de la patria potestad y la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de los niños. La Audiencia ha declarado firme la sentencia tras manifestar las partes que no tienen intención de recurrirla.

Una vez celebrada esta vista e impuestas las penas, ya no será necesario celebrar el juicio que estaba señalado para la próxima semana, con tribunal de jurado, para enjuiciar estos hechos.

Hechos

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde del 5 de febrero de 2023, cuando el acusado llevó a sus hijos de vuelta a la vivienda de su madre, en el barrio baionés de A Percibilleira, tras haberlos tenido el fin de semana.

Cuando la mujer salió al encuentro, el acusado, que llevaba encima un cuchillo y un hacha, la atacó, sin que ella tuviera oportunidad de escapar. «Con ánimo de acabar con la vida de ésta, se abalanzó sobre ella y le clavó varias veces el cuchillo en el cuello, el pecho, llegando a alcanzar el hígado, lesionándole asimismo el rostro e incluso la espalda«, recoge el escrito de Fiscalía, que también señala que, cuando Beatriz estaba ya tirada o encogida en el suelo, la golpeó repetidamente con el hacha en la cabeza.

El Fiscal también sostiene que Ángel R.D. ocasionó de modo consciente y deliberado «un grave sufrimiento» a su exmujer, «a lo que se añade el espanto y sufrimiento moral», al percatarse de la presencia de los dos hijos menores.

El escrito de acusación pública también recoge el grave daño psíquico ocasionado a sus hijos, ya que el acusado los quiso «situar expresamente en el mismo escenario de la muerte de su progenitora» o, al menos, siendo plenamente consciente de su presencia y del «terrible daño emocional que les estaba causando», con secuelas que les van a acompañar «toda su vida».