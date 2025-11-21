Suscribete a
El Rey preside el acto institucional por los 50 años de Monarquía

El hombre que mató a su mujer en Baiona delante de sus hijos en 2023 reconoce los hechos y acepta 25 años de cárcel

El acusado ha sido condenado también a indemnizar en un total de 525.000 euros a sus hijos y a los hermanos de la fallecida

El agresor, un profesor de instituto de 47 años, golpeó a la víctima hasta la muerte cuando fue a entregarle a los niños tras pasar el fin de semana con él

Sigue en directo la declaración de Ayuso sobre la condena del fiscal general, García Ortiz

Ángel R. D.,durante el juicio.
Ángel R. D.,durante el juicio. EP

La sección quinta de la Audiencia provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a Ángel R. D. a un total de veinticinco años de prisión como autor de un delito de asesinato y de dos delitos de lesiones psíquicas graves, tras reconocer ... en una vista de conformidad que mató a su exmujer, Beatriz L.G. delante de los dos hijos de ambos, en el domicilio de ella en Baiona, en febrero de 2023.

