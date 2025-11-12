La hoja de ruta de la universidad de Abanca: Enfermería el próximo curso y Biomedicina y Fisioterapia en 2027

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) y HM Hospitales han presentado el grado de Enfermería que impartirán el próximo curso académico y al que esperan sumar el siguiente los de Biomedicina y Fisioterapia médica y deportiva, tras iniciar ambas entidades el trabajo para la ... verificación de estas titulaciones.

Ambas se integrarán también en la Facultad de Ciencia, Tecnología y Gestión de la Salud de la UIE, cuyo rector, Miguel Ángel Escotet, no ha descartado de cara al futuro solicitar Medicina, aunque ha confirmado que en estos momentos «no está planteada» por esta universidad.

«Lo importante es si la sociedad lo necesita», ha aseverado para manifestar, al ser cuestionado por el debate surgido en el sistema universitario gallego sobre la solicitud de implantación de Medicina también en La Coruña y Vigo, además de Santiago, que él es partidario de la «cooperación».

«Este debate de una o tres no lo veo, lo veo por unas circunstancias más de tipo político», ha sentenciado en línea con el presidente de HM Hospitales para quien se ha buscado una solución «salomónica». «Parece que solo lo importante es el poder, de quien era el responsable de la asignatura o de los alumnos», ha considerado, según ha recogido Europa Press.

Ambos han cuestionado también los indicadores para que «una universidad pueda existir o no», ha aseverado el rector de la UIE al ser preguntado por ello. Además, ha rechazado que se llame «chiringuitos» a universidades privadas.

«El debate está en si es buena o mala», ha recalcado para defender que en su caso buscan una educación de «calidad» y con un número limitado de alumnos. «La universidad, como otras áreas, está siendo víctima de la polarización política», ha añadido el presidente de HM Hospitales.

Ya sobre las titulaciones que imparte la UIE, su rector ha asegurado que quieren hacer «una universidad con gran calidad», pero sin crecer «rápidamente». Ha recordado que, junto a psicología y el próximo año enfermería, en 2026 se sumará el máster habilitante en psicología sanitaria. «No creemos en la masificación, sino en acompañar al estudiante», ha recalcado.

A su vez, Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, ha incidido en que la docencia y la investigación «forma parte del ADN» de la institución sanitaria y ha recordado que esta «sinergia» con Abanca la están implantando también en otras ciudades. En cuanto a enfermería, han precisado que serán 80 plazas con un modelo con rotación entre hospitales en cuanto a formación.