La herencia es cada vez más importante para poder acceder a una vivienda propia

Precios de la vivienda disparados, inasequibles para muchos jóvenes, y una población cada vez más envejecida. Esa combinación de factores lleva a los notarios a prever que la adquisición de viviendas a través de herencias o pactos sucesorios cobrará cada vez más protagonismo en Galicia en las próximas décadas, una tendencia similar a la que se observa en toda España.

«Las herencias y las donaciones —o los pactos sucesorios, en el caso de Galicia— parecen perfilarse como un canal clave de acceso a la vivienda para las nuevas generaciones», vaticina el Consejo General del Notariado. Este viernes, en una nota enviada a los medios, subrayaba que «el envejecimiento de la población augura una gran transmisión patrimonial en los próximos años a través de estos actos notariales».

Las herencias, los pactos sucesorios y las donaciones han impulsado en los últimos años las transmisiones de viviendas desde personas mayores a sus descendientes. Entre 2018 y 2024 se registraron en Galicia 176.640 aceptaciones de herencia, de las cuales 110.948 incluían una o más viviendas. En lo que va de 2025, durante el primer semestre se realizaron 13.164 aceptaciones —8.354 con vivienda—, una cifra muy similar a la del mismo periodo de 2024, cuando se firmaron 13.087, 8.394 de ellas con vivienda.

En cuanto a los pactos sucesorios, contemplados en el Derecho Civil gallego y conocidos popularmente como 'herencias en vida', una parte importante de ellos incluye la transmisión de viviendas, aunque no existen datos estadísticos que precisen el porcentaje exacto. Desde 2018 se han suscrito 150.009 pactos sucesorios en notarías gallegas. Solo en 2024 se formalizaron 20.604, lo que representa un aumento del 1,4 % respecto al año anterior.

Respecto a las donaciones, menos habituales en Galicia debido al tratamiento fiscal más favorable de los pactos sucesorios, se firmaron 16.674 entre 2018 y 2024, de las cuales 6.512 incluían la transmisión de una o más viviendas. En el primer semestre de este año se contabilizaron 900 donaciones —251 con vivienda—, frente a las 876 —286 con vivienda— del mismo periodo del año pasado.

Plan de vivienda

También en el ámbito del acceso a la vivienda, desde Galicia se reclama al Gobierno un cambio de postura respecto al nuevo plan estatal. La Xunta pide que se incluyan ayudas para promotores que construyan en régimen de compraventa, y no solo para proyectos de alquiler. Lo ha dicho este viernes la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, un día después de la conferencia sectorial celebrada en Madrid para debatir el plan. Ministerio y comunidades se han citado a una nueva reunión la próxima semana tras persistir las «diferencias» en torno al documento.

Más temas:

Testamentos

Notarios

Galicia