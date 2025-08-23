La Guardia Civil interviene 261 plantas de marihuana en Oza-Cesuras (La Coruña)

La Guardia Civil de Betanzos ha detenido a un hombre de 41 años de edad en su vivienda en el municipio coruñés de Oza-Cesuras, acusado de un presunto delito de cultivo de marihuana. Los agentes comenzaron a investigar el caso tras recibir varias quejas de los vecinos, que alertaron sobre un inusual y continuo movimiento de vehículos en la vivienda del investigada.

A partir de ahí, la Guardia Civil obtuvo indicios de que se estaba llevando a cabo una actividad ilícita relacionada con el cultivo de estupefacientes. En la vivienda, donde realizaron un registro con la autorización del acusado, los agentes descubrieron una plantación «sofisticada» de plantas de interior que ocupaba parte de la planta superior de la vivienda.

Durante la operación, se intervino un total de 261 plantas de marihuana, así como 30 gramos de marihuana ya envasada y lista para su distribución. Además, se incautó una gran cantidad de material profesional utilizado para el cultivo, que incluía sistemas de iluminación LED, ventiladores, higrómetros, termómetros, fertilizantes, una balanza digital y una termo selladora.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Betanzos