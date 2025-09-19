Suscribete a
El Gobierno retoma el envío de migrantes sin informar a la Xunta

Fuentes del Ejecutivo gallego lamentan que Sánchez vuelva a hacer traslados «por la puerta de atrás»

La Administración autonómica ya recibió 14 expedientes de los otros 317 menores del «reparto forzoso»

Galicia tendrá que crear centros específicos para los menores no acompañados

Imagen de archivo de migrantes en Mondariz-Balneario
Imagen de archivo de migrantes en Mondariz-Balneario M. MUÑIZ

Alejandro Gesto

Santiago

El Gobierno central sigue tensando la cuerda en su relación institucional con la Xunta a cuenta de la distribución de menores no acompañados. La última fricción pasa por la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de preparar el traslado a Galicia, sin avisar antes al ... Gobierno gallego, de, por lo menos, 15 de los alrededor de mil jóvenes solicitantes de asilo actualmente establecidos en Canarias que la justicia obligó a la Administración central a tutelar hace casi seis meses, y a los que aún les está buscando sitio entre las diferentes comunidades autónomas. Estos 15 menores se suman a los otros 317 del último reparto impuesto por Moncloa según los criterios pactados con Junts y el resto de socios habituales. De momento, la Xunta recibió los expedientes de los primeros 14, que irán siendo acogidos según vayan llegando en un centro específico en Monforte hasta agotar sus 80 plazas.

