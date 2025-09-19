El Gobierno retoma el envío de migrantes sin informar a la Xunta

El Gobierno central sigue tensando la cuerda en su relación institucional con la Xunta a cuenta de la distribución de menores no acompañados. La última fricción pasa por la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de preparar el traslado a Galicia, sin avisar antes al ... Gobierno gallego, de, por lo menos, 15 de los alrededor de mil jóvenes solicitantes de asilo actualmente establecidos en Canarias que la justicia obligó a la Administración central a tutelar hace casi seis meses, y a los que aún les está buscando sitio entre las diferentes comunidades autónomas. Estos 15 menores se suman a los otros 317 del último reparto impuesto por Moncloa según los criterios pactados con Junts y el resto de socios habituales. De momento, la Xunta recibió los expedientes de los primeros 14, que irán siendo acogidos según vayan llegando en un centro específico en Monforte hasta agotar sus 80 plazas.

A finales de marzo, el Supremo requirió a la Administración del Estado que, en un plazo de diez días, se hiciese cargo de unos 1.000 menores migrantes solicitantes de protección internacional que se encontraban atendidos por los servicios de acogida de Canarias. Ante el incumplimiento por parte del Gobierno central, el Alto Tribunal reiteró el pasado mes de junio, y bajo amenaza de adoptar medidas coercitivas, que al haber solicitado asilo debe ser el Estado quien los tutele. Sin embargo, no fue hasta principios de agosto que el Ejecutivo de Sánchez se hizo cargo del primer grupo, trasladándolo a la Península. En concreto, a Asturias.

Desde entonces, se han ido sucediendo varios envíos, pero el Gobierno no ha hecho pública una previsión en la que avance en qué lugares irán siendo reubicados estos 1.000 menores. Ante la falta de este dato, Galicia activó sus propios canales de información y pudo confirmar que la Comunidad gallega era uno de los destinos previstos. Fuentes de la Xunta lamentan haber tenido que enterarse «por la puerta de atrás» de que Galicia recibirá, cuándo y cómo el Gobierno decida, al menos 15 de los menores no acompañados solicitantes de asilo procedentes de Canarias. De hecho, podría darse el caso de que ya estuviesen aquí y que la Xunta no tuviese conocimiento de ello.

Al ser menores tutelados directamente por el Estado, es el Ejecutivo central quien tiene que hacerse cargo de su alojamiento y manutención. Sin embargo, las mismas fuentes hacen hincapié en que la Administración autonómica debería ser avisada con antelación de su llegada a Galicia para poder preparar la asistencia educativa y sanitaria que pudiesen necesitar, puesto que ambos ámbitos son competencia exclusiva de la Comunidad. Sin embargo, desde la Xunta dicen no estar sorprendidos con este 'modus operandi' porque «llueve sobre mojado». Recuerdan lo ocurrido en el verano de 2024, cuando el Ejecutivo aseguró que llegarían a Galicia 470 refugiados de Mali. La Xunta calculó que serían por lo menos 700 y, finalmente, llegaron más de mil. Entonces, el Gobierno gallego también se quejó de que no había habido coordinación por parte de la Administración central para prever y garantizar la atención sanitaria y sociolaboral de estas personas.

«Reparto forzoso»

Al margen de los mil menores solicitantes de asilo que debe tutelar el Gobierno y que está empezando a trasladar desde Canarias a diferentes puntos de la Península, el Congreso aprobó en abril una reforma de la ley de extranjería para modificar los criterios de distribución de migrantes que se aplicaban hasta entonces. Gracias a un acuerdo con Junts y el resto de socios parlamentarios de Sánchez, en el último reparto de casi 4.000 menores extranjeros no acompañados –hasta ahora a cargo de los saturados servicios de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla–, ni Cataluña, ni Euskadi tendrán que acoger a ningún menor más. Un «reparto forzoso», critican desde la Xunta, por el que a Galicia le corresponden otros 317 menores migrantes no acompañados.

El Gobierno gallego, al igual que el de varias comunidades gobernadas por el PP y la Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García-Page, presentaron recursos ante el Tribunal Constitucional contra esta modificación legislativa, que ya han sido admitidos a trámite. La Xunta avanza que recurrirá, además, ante el Tribunal Supremo los decretos posteriores que desarrollan la norma.

Hasta el momento, el Gobierno gallego ha recibido el expediente de 14 de los menores que tiene que acoger según este reparto. La información va llegando «a cuentagotas», lamentan desde la Xunta, con mucho menos detalle que cuando los traslados se hacían de manera acordada y se gestionaban de manera bilateral con Canarias, sin el Gobierno «por el medio». Los perfiles recibidos hasta ahora son «muy parecidos», apuntan: chicos de 17 años, uno de ellos a dos meses de cumplir la mayoría de edad. Para ubicarlos, la Xunta «se ha visto obligada» a romper con su modelo de acogida en pisos o centros pequeños en los que se mezclan a menores de distinta procedencia. A los que lleguen ahora los ubicarán en una residencia específica con 80 plazas en Monforte de Lemos (Orense).

En esta ocasión, también hay discrepancias en las cifras. Mientras la Xunta calcula que llegarán 317 y asegura que ha tenido que buscar nuevos lugares para poder acogerlos, la parlamentaria socialista Silvia Longueira dice que serán un máximo de 244 y que Galicia tiene sitio para 800.