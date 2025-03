El Gobierno presume de unos Presupuestos «para entrar en los hogares» y de «llenar las arcas» de San Caetano

Discurso diametralmente opuesto al de la Xunta en la valoración de los Presupuestos Generales del Estado el que ha ofrecido este viernes el delegado del Gobierno, José Miñones, quien ha sacado pecho al hablar de unos presupuestos que «se han elaborado para entrar en los hogares gallegos». El exalcalde de Ames ha arrancado su comparecencia -a la que ha querido dotar de simbolismo eligiendo como emplazamiento la sede de la Seguridad Social en Santiago- buscando respaldar esta y subsiguientes afirmaciones en cifras; como los casi 1.200 millones en los que ha cifrado la inversión, el 8% del total de la inversión territorializada, por encima de la aportación al PIB o la población -omitiendo que baja del 8,3%- o los 400 euros que le tocan a cada gallego frente a la media nacional de 284.

Como en anteriores comparecencias, Miñones ha repetido que el Gobierno actual «es el mejor» para Galicia, de la misma forma que Sánchez «es el mejor presidente que ha tenido y tiene Galicia». Un Gobierno que, ha abundado, «invierte más en Galicia que en la mayoría» de regiones, tras señalar que la dotación para infraestructuras crece un 4,7%, «a pesar» de haberse completado el año pasado «una de las grandes partidas», la del AVE, lo que a sus ojos otorga «mayor mérito» a las cuentas del 23.

A renglón seguido, ha recordado que Galicia recibirá del sistema de financiación algo más de 9.400 millones, lo que le ha dado pie a afirmar que el Gobierno Sánchez «vuelve una vez más a llenar las arcas de la Xunta». En los últimos cinco años, ha dado un 31,7% más de recursos, ha dicho, que el gobierno del «gallego Mariano Rajoy», ha apostillado.

A partir de ahí, ha aprovechado para dirigir los dardos hacia el presidente de la Xunta: «Espero que el señor Rueda no haga seguidismo del señor Feijóo y reconozca el valor de los presupuestos». No se ha quedado ahí: le ha reclamado «lealtad» y «transparencia», que antes de juzgar los PGE, «primero lea cada una de las partidas» y ha remachado con un «ya no vale ponerse de perfil y mirar para Madrid, toca gestionar y toca remangarse».

Preguntado por la salida sur y la conexión con el AVE portugués, Miñones se ha escudado en que el actual Gobierno «presupuesta aquello que se puede presupuestar porque se puede ejecutar», y no como antaño, cuando, ha acusado, lo que se hacía era «engordar» las cuentas con actuaciones que no estaban proyectadas siquiera. Lo cual no es óbice, ha vuelto a justificar, para que actuaciones que no aparecen en los PGE, pero están en marcha, puedan «salir a la luz» y recibir dotación a posteriori.