Suscribete a
ABC Premium
Aula de Cultura
Juan Manuel de Prada analiza sus 30 años de columnista
Directo
Sánchez comparece tras participar en la Asamblea de la ONU

El Gobierno pone en riesgo unas 1.000 declaraciones de discapacidad al mes

El Ejecutivo de Sánchez recurrió ante el Tribunal Constitucional la fórmula de la Xunta que permite realizar reconocimientos automáticos

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, responde a una pregunta este miércoles en el Parlamento
La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, responde a una pregunta este miércoles en el Parlamento XUNTA

Alejandro Gesto

Santiago

En lo que llevamos de año 2025, la Administración autonómica reconoció de manera automática la discapacidad de 9.300 personas dependientes gracias al mecanismo de homologación puesto en marcha por la Xunta a finales del año pasado en el marco de un «plan de ... choque» lanzado con el objetivo de acelerar los trámites burocráticos en esta materia. Sin embargo, no está claro que Galicia vaya a poder seguir aplicando esta fórmula, después de que el Gobierno central confirmase su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app