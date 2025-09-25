El Gobierno limita su aportación a 10.000 euros por titular y al 70% de las pólizas de seguros

Prácticamente un mes después de la ola de incendios más grave de la historia de Galicia, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visitó junto a la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, una de las bodegas afectadas en el ... municipio orensano de A Rúa. Desde aquella población, que quedó desolada tras el paso del incendio originado en Larouco en agosto -que calcinó más de 30.000 hectáreas-, Planas anunció este jueves que el proyecto de decreto que recogerá las ayudas a ganaderos y agricultores cuyas explotaciones fueron afectadas por los incendios ya se encuentra publicado para su consulta pública. Un documento que se ratificará en el Consejo de Ministros a lo largo del mes de octubre para que las ayudas lleguen antes de que finalice el año, aseguró el ministro.

Unas aportaciones que se limitarán a un máximo de 10.000 euros de ayuda directa por persona o explotación ganadera o agrícola -basada en los ingresos declarados vía IRPF o Impuesto de Sociedades-y al abono del 70% del coste de los seguros que tendrán que afrontar los afectados. Por el otro lado, las ayudas directas mínimas serán de 1.500 euros, en ambos casos, para municipios que «hayan sufrido grandes incendios durante este verano», es decir, de más de 500 hectáreas.

El ministro aclaró que estas cuantías mínimas serán de 6.000 euros para aquellos ganaderos o agricultores que cuenten con una póliza de seguro agrario, modelo al que recomendó adscribirse a los miembros del sector primario para «defenderse de situaciones extraordinarias». Tanto en el borrador del decreto como en las declaraciones del ministro se desprende que estas ayudas son «complementarias» a las de la Xunta, a la que atribuyen el ejercicio de «estas competencias» pese a la gravedad de la situación. Precisamente, desde el Ejecutivo autonómico establecieron ocho líneas de ayuda cuya cuantía puede llegar hasta los 200.000 euros por persona o empresa cuya explotación forestal, ganadera o agrícola fuese afectada.

Por su parte, Planas afirmó que, durante la última campaña de incendios -iniciada el 1 de julio- ardieron casi 350.000 hectáreas en España con 61 grandes incendios, una situación que generó unos efectos «devastadores y extraordinarios que justifican la intervención, también extraordinaria, de los poderes públicos con el fin de mitigar sus efectos», recoge el borrador del decreto. En este sentido, el titular del ministerio señaló que desde su departamento no quieren «entrar en ningún tipo de competencia política», porque «lo importante son los agricultores y ganaderos», afirmó en declaraciones recogidas por Europa Press.

Ayudas de la Xunta

La conselleira de Medio Rural agradeció la presencia del ministro para conocer de primera mano la situación de los terrenos afectados en Galicia, donde la Xunta contabilizó más de 120.000 hectáreas de terreno afectado durante el mes de agosto. A renglón seguido, recordó que desde el Ejecutivo autonómico pusieron en marcha estas ayudas desde el 30 de agosto a través de ocho líneas para dar «tranquilidad» a los afectados.

«Desde la Xunta estamos recibiendo todas esas solicitudes y evaluando los daños que han tenido todos los sectores para intentar llegar a todos, no solo a los profesionales, sino también a muchos que ejercen la agricultura y la ganadería como una segunda actividad o como un complemento a las pensiones, que es una situación que se da mucho en el rural gallego», explicó María José Gómez, aludiendo a un colectivo precisamente excluido de las ayudas del gobierno central, al establecer una cuantía mínima para las ayudas.

«Estoy segura de que el Ministerio sabrá entender también la necesidad, no sólo del momento, sino de cara al próximo año» añadió Gómez, que también puso el foco en la necesidad de «recuperar los viñedos afectados», para lo cual «habrá que poner encima de la mesa otras medidas de ayuda».

Y a la espera de que lleguen las ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez, la Xunta trabaja desde hace semanas en ocho líneas de ayuda destinadas a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y aquellas dedicadas a la apicultura. Concretamente, los negocios afectados de agricultura y ganadería recibirán «hasta 200.000 euros» para poder reparar o sustituir bienes, maquinaria o medios de producción dañados por los incendios. Además, se establece otra línea de hasta 15.000 euros para forraje y piensos.

En el ámbito forestal, se establecen ayudas para la extracción o eliminación de madera quemada no comercial -hasta 50.000 euros por titular-, para la reforestación y para los daños en infraestructuras privadas como pistas forestales o captaciones de agua. Respecto a los sectores apícola y vitícola, la consellería colabora con la alimentación de las abejas y dota de ayudas ante la pérdida de al menos 12.700 euros de producción en viñedos.