AYUDAS A EXPLOTACIONES AFECTADAS POR LOS INCENDIOS

El Gobierno limita su aportación a 10.000 euros por titular y al 70% de las pólizas de seguros

El decreto anunciado por el ministro de Agricultura se aprobará a lo largo de octubre y las ayudas llegarán «antes de que acabe el año»

La Xunta destaca sus ocho líneas de ayuda operativas desde hace un mes, con importes que pueden llegar hasta los 200.000 euros por afectado

El ministro Luis Planas (centro) durante su visita a una bodega afectada por los incendios en A Rúa, Orense
El ministro Luis Planas (centro) durante su visita a una bodega afectada por los incendios en A Rúa, Orense
Luis García López

Luis García López

Santiago

Prácticamente un mes después de la ola de incendios más grave de la historia de Galicia, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visitó junto a la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, una de las bodegas afectadas en el ... municipio orensano de A Rúa. Desde aquella población, que quedó desolada tras el paso del incendio originado en Larouco en agosto -que calcinó más de 30.000 hectáreas-, Planas anunció este jueves que el proyecto de decreto que recogerá las ayudas a ganaderos y agricultores cuyas explotaciones fueron afectadas por los incendios ya se encuentra publicado para su consulta pública. Un documento que se ratificará en el Consejo de Ministros a lo largo del mes de octubre para que las ayudas lleguen antes de que finalice el año, aseguró el ministro.

