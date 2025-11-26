Suscribete a
El Gobierno destina 3.200 millones a modernizar las fragatas F-100 de Navantia

La empresa pública estima que las tareas para extender la vida útil de los navíos hasta 2045 generará un impacto anual medio de 215 millones de euros en Ferrol y 3.500 empleos directos, indirectos e inducidos

Botadura de la fragata F-105 'Cristobal Colón' en los astilleros de Navantia en Ferrol en 2010
Botadura de la fragata F-105 'Cristobal Colón' en los astilleros de Navantia en Ferrol en 2010 EFE
Santiago

El Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministro un programa de modernización para las fragatas de la serie F-100 producidas por la empresas estatal Navantia dotado con 3.200 millones de euros aproximadamente para extender la vida útil de estos navíos hasta ... 2045. Una inversión que recaerá en el astillero de la Ría de Ferrol, donde se llevarán a cabo las obras, generando un impacto en el PIB del entorno de los 215 millones de euros anuales y 3.500 empleos (sumando directos, indirectos e inducidos por la actividad económica generada).

