El Gobierno cuela a otros 15 menores inmigrantes en Galicia a espaldas de la Xunta

Por la puerta de atrás. Es la expresión más utilizada en el Gobierno gallego para definir la manera de proceder del Ejecutivo de Pedro Sánchez al colocar en diferentes comunidades autónomas a los menores inmigrantes no acompañados llegados a Canarias en las últimas oleadas. El último ejemplo, en lo que respecta a Galicia, se ha producido este jueves: la Xunta se enteró de manera extraoficial de la llegada a la Comunidad Autónoma de 15 nuevos menores inmigrantes no acompañados, que se suman a la quincena que ya había llegado a La Coruña.

Lo explicó la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, en un breve audio remitido a los medios de comunicación: «La semana pasada llegaron 15 a La Coruña y, hoy mismo, acabamos de enterarnos, también de forma extraoficial, de que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez trasladará de forma inminente a Santiago de Compostela a otros menores extranjeros más». «Lo estamos denunciando estas últimas semanas: hay muchos menores extranjeros que el Gobierno central está enviando a Galicia por la puerta de atrás», insistió la responsable de la cartera gallega de Política Social e Igualdade.

Se trata de parte del millar de menores inmigrantes no acompañados llegados a Canarias y solicitantes de asilo, sobre los que el Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno central a hacerse cargo. Es decir, por orden judicial, es el Estado quien tiene la obligación de tutelarlos. Pero eso no impide —y desde luego no exime— la necesidad de informar a la Xunta, ya que es la administración autonómica la que tiene las competencias en materia educativa y sanitaria.

Sin embargo, la comunicación de La Moncloa con el Gobierno autonómico brilla por su ausencia en esta materia y, según apuntan fuentes de la Consellería de Política Social, se enteran de estos movimientos «por la puerta de atrás», es decir, de forma indirecta y a través de vías no oficiales. Así, la semana pasada llegaron a La Coruña 15 de estos menores migrantes no acompañados tutelados por el Estado y, de forma inminente, llegará otra quincena más a la capital gallega.

Primeras notificaciones

Otra cuestión —y ahí sí existe comunicación, o al menos el Gobierno comparte una mínima información— es la llegada a Galicia de menores inmigrantes no acompañados en virtud del reparto pactado por Pedro Sánchez con sus socios habituales. La Xunta sí ha recibido las primeras comunicaciones sobre estos menores extranjeros que van a ser trasladados tanto a Galicia como a otras comunidades, aunque no al País Vasco ni a Cataluña.

En el caso gallego, serán un total de 317 menores inmigrantes no acompañados, que irán llegando en diferentes fases. La conselleira Fabiola García ha adelantado este jueves que recibieron cuatro nuevos expedientes de estos menores. «En total, ya contamos con 24 expedientes, de los 317 que Pedro Sánchez y Puigdemont pactaron enviar a Galicia», detalló, aunando datos y crítica a los pactos con el secesionismo que atan a Pedro Sánchez como inquilino en La Moncloa.

En la Xunta también tienen muy presente —y reconocen que les genera inquietud— la información publicada por este diario sobre el hecho de que el Gobierno central habría incluido en ese reparto forzoso a las comunidades autónomas jóvenes inmigrantes mayores de 18 años.

Por ahora, según explican a ABC fuentes de la Consellería de Política Social, a Galicia no ha llegado ninguno de esos jóvenes que no son menores, pero ya avanzan que «están estudiando» todos los expedientes para evitar irregularidades. Eso sí, desde la Xunta avisan que todos los menores incluidos en esos expedientes presentan un perfil muy similar: en general, varones que rondan los 17 años, algunos a pocos meses de cumplir los 18.

Buena parte de esos 317 inmigrantes que acabarán llegando a Galicia se instalarán en un centro específico que la Xunta ha habilitado en Monforte de Lemos (Lugo), el cual fue atacado hace unos días con cócteles molotov por radicales, aunque por suerte todavía no había llegado ninguno de los residentes. Este centro rompe con el modelo habitual de la Xunta, que consiste en mezclar a jóvenes inmigrantes con autóctonos en pequeñas residencias. Sin embargo, ante el elevado número de menores que recibirá el Gobierno gallego, no les queda más remedio que hacer una excepción, ya que el modelo vigente no puede absorber una llegada tan numerosa.