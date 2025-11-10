Suscribete a
ABC Premium

Una gallega con cáncer de mama metastásico logra 40.000 firmas para pedir que se adelanten a los 40 años las primeras mamografías

La solicitud, canalizada a través de Change.org, busca que el Ministerio de Sanidad homogenice la edad a la que los servicios sanitarios de las CC.AA. hacen estas pruebas a las mujeres

Una mujer se somete a una mamografía en un hospital
Una mujer se somete a una mamografía en un hospital ABC

ABC

Santiago

Una mujer gallega de 42 años y que padece cáncer de mama metastásico en estadio IV ha conseguido reunir 40.000 firmas de apoyo a su solicitud para que las Comunidades Autónomas establezcan los 40 años como la edad para realizar la primera mamografía preventiva. « ... Si a mí me hubieran hecho pruebas antes, me habrían detectado el cáncer a tiempo y quizás tendría una opción de curarme», explica María Varela en su petición, lanzada a través de la plataforma Change.org.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app