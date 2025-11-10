Una gallega con cáncer de mama metastásico logra 40.000 firmas para pedir que se adelanten a los 40 años las primeras mamografías

Una mujer gallega de 42 años y que padece cáncer de mama metastásico en estadio IV ha conseguido reunir 40.000 firmas de apoyo a su solicitud para que las Comunidades Autónomas establezcan los 40 años como la edad para realizar la primera mamografía preventiva. « ... Si a mí me hubieran hecho pruebas antes, me habrían detectado el cáncer a tiempo y quizás tendría una opción de curarme», explica María Varela en su petición, lanzada a través de la plataforma Change.org.

«Hace unos meses me diagnosticaron cáncer de mama metastásico, directamente en estadio IV», relata esta mujer, «fui al médico por una lumbalgia y salí con un cáncer sin cura que ha calado ya en varios huesos por todo mi cuerpo». Ahora, cuando su hija de 7 años le pregunta «si se va a curar», María «siempre» le responde «que ahora vamos a jugar, porque eso es todo lo que le puedo prometer». Argumenta que se trata de un cambio factible y necesario: «conozco a muchas mujeres que han sido diagnosticadas con cuarenta y pico años, como yo, o incluso más jóvenes».

En la actualidad, los distintos servicios públicos de salud de las CC.AA. fijan la edad de realización de estas primeras pruebas entre los 45 y los 50, «en alguna es a los 40 en casos de que existan riesgos», expone María, «llegar a tiempo para curarte no puede depender de dónde vivas. Por eso pido que la edad se reduzca a 40 años para todas las mujeres de España». Su petición se dirige al Ministerio de Sanidad, para que sea este el que coordine y homogenice la fecha de realización de estas pruebas en las diferentes sanidades autonómicas.

«Hace unos 15 años los investigadores empezaron a observar una tendencia alarmante: cada vez se diagnosticaba cáncer de mama en mujeres más jóvenes», detalla, «no podemos darnos cuenta de este cambio y mantener la edad de la primera mamografía en 50 años, una decisión que se tomó en un momento en el que la prevalencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes era inferior».

«Cada vez que miro a una niña pienso: por favor, que para ella sí que lleguemos a tiempo», pide María, que solicita la firma como «único regalo de cumpleaños que pido este año». En apenas unas semanas ya acumula más de 40.000 apoyos,