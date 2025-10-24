Suscribete a
ABC Premium

Galicia se une al plante del PP por el uso «partidista» del Consejo Interterritorial

El conselleiro de Sanidade condena su empleo para «atacar» a las CCAA en las que gobiernan populares

Galicia invierte 200 millones en fármacos CAR-T para pacientes con mieloma múltiple

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en una imagen de archivo
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en una imagen de archivo XUNTA
Pablo Baamonde

Pablo Baamonde

SANTIAGO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se sumó este viernes al abandono conjunto del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) por parte de los representantes autonómicos del Partido Popular, en protesta por lo que consideran una «utilización partidista» del órgano de coordinación ... sanitaria. La reunión, celebrada en Zaragoza y convocada con carácter extraordinario, pretendía abordar la financiación de la red europea de centros integrales de cáncer y la distribución de fondos para el sistema de vigilancia de esta enfermedad, pero derivó en un escenario de enfrentamiento entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades gobernadas por el PP.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app