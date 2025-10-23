Suscribete a
Galicia reducirá su deuda un 31% con la condonación del Estado

Técnicos de Hacienda consideran que la medida es positiva, especialmente para las comunidades más endeudadas, aunque ello implique necesariamente más capacidad de gasto público

Yolanda Díaz inauguró este jueves la Asamblea de los técnicos del Ministerio de Hacienda en La Coruña
Yolanda Díaz inauguró este jueves la Asamblea de los técnicos del Ministerio de Hacienda en La Coruña EP
Luis García López

La Coruña

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) señaló ayer, en el marco de su congreso bianual, que la propuesta de condonación de la deuda acordada entre el PSOE y ERC supone una «oportunidad» para las comunidades autónomas que permitirá facilitar su financiación, ... especialmente a aquellas que estén más endeudadas, aunque ello no excluye la necesaria reforma del sistema financiación autonómica. Un reto enquistado desde hace años ante el que los técnicos piden altura de miras a los partidos políticos, incapaces de llegar a acuerdos en esta materia fundamental.

