Galicia prorroga la moratoria del eucalipto hasta 2030 con algunas medidas que la flexibilizan

Era una de las incógnitas más importantes en cuanto a la política forestal en Galicia se refiere. A final de año caduca la moratoria vigente que prohíbe plantar eucalipto en parcelas en las que no lo hubiera ya. Pero este jueves, la Xunta ha ... anunciado la ampliación de la moratoria por un lustro más. Eso sí, con algunas flexibilizaciones con las que la Consellería de Medio Rural pretende optimizar las plantaciones: producir más madera de eucalipto, pero abarcando menos hectáreas.

Lo explicó en rueda de prensa la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, que estuvo acompañada por el secretario general de la Oficina de Coordinación Económica de Presidencia, Juan Carlos Reboredo, y por el director general de Planificación y Ordenación Forestal, José Luis Chan. Son fundamentalmente dos las medidas de flexibilización a la moratoria presentadas por la Xunta, y que se recogerán en la ley de medidas que acompaña a los presupuestos de la Xunta para 2026.

Por una parte, la Xunta permitirá nuevas plantaciones de eucalipto siempre que sean para sustituir a otras ya existentes. Pero trae aparejadas dos obligaciones: que esa parcela donde estaba la antigua plantación se repueble con coníferas o frondosas, y que la nueva superficie dedicada al eucalipto, con carácter general, no supere el 75 por ciento del terreno que ocupaba la anterior. El otro 25 por ciento deberá ser complementado, obligatoriamente, con coníferas o frondosas.

En realidad, según detalló la conselleira, esta posibilidad ya existía, pero ahora habrá dos novedades: el establecimiento de ese porcentaje específico que debe dedicarse a la nueva repoblación y, además, se permitirá alcanzar un acuerdo entre titulares diferentes. Es decir, el propietario de la antigua y de la nueva parcela dedicada a la producción de eucalipto no tendrá que ser la misma persona.

Productividad

«Es decir, de lo que estamos hablando es de que, como hasta ahora, se puedan llevar a cabo sustituciones de masas de eucalipto, especialmente de aquellas más degradadas, como marca el Plan Forestal, para incrementar su productividad. Y, al mismo tiempo, se favorecerá que, o bien el mismo titular o bien entre titulares diferentes, puedan redistribuir las plantaciones por otras zonas del territorio en las que esté permitido, según la legislación sectorial correspondiente, pero con menos superficie», detalló la conselleira.

La segunda gran medida de flexibilización introducida por el Gobierno autonómico con la prórroga de la moratoria tendrá como objetivo ofrecer una alternativa a los propietarios de plantaciones de pino (Pinus radiata) gravemente afectados por la enfermedad conocida como banda marrón. Así, durante el periodo de corta, se permitirá la plantación de eucalipto en un máximo del 50 por ciento del pinar eliminado, debiendo reforestarse el otro 50 por ciento con cualquier especie de coníferas o frondosas permitidas. Pero después, la persona titular queda obligada a la plantación de coníferas o frondosas.

En todo caso, la conselleira aclaró a la prensa que se trata de una medida puntual concebida para dar una solución excepcional a un problema fitosanitario grave.