BBVA fracasa en su opa al Sabadell con una aceptación de solo el 25,33%

Galicia prorroga la moratoria del eucalipto hasta 2030 con algunas medidas que la flexibilizan

Los productores podrán redistribuir las plantaciones de eucalipto para mejorar la productividad, pero reduciendo su superficie

Imagen de archivo de un bosque de eucaliptos en Santiago
Jesús Hierro

Santiago

Era una de las incógnitas más importantes en cuanto a la política forestal en Galicia se refiere. A final de año caduca la moratoria vigente que prohíbe plantar eucalipto en parcelas en las que no lo hubiera ya. Pero este jueves, la Xunta ha ... anunciado la ampliación de la moratoria por un lustro más. Eso sí, con algunas flexibilizaciones con las que la Consellería de Medio Rural pretende optimizar las plantaciones: producir más madera de eucalipto, pero abarcando menos hectáreas.

