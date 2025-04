Galicia, «en principio», no recurrirá el decreto de ahorro energético del Gobierno El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aclara que lo están analizando los servicios jurídicos, pero que acatan su entrada en vigor, tras lamentar la falta de consenso

«En principio, no es nuestra idea». De esta forma respondió este martes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la pregunta de si Galicia seguirá los pasos de la Comunidad de Madrid y recurrirá ante el TC el Real decreto de medidas de ahorro energético del Gobierno, que entra en vigor a medianoche. A lo largo del lunes, tras la decisión anunciada por el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, todavía no había una postura clara desde San Caetano, como constató ABC. «Es cierto que todavía están los servicios jurídicos analizando el decreto», matizó Rueda en declaraciones a los medios en Vilanova de Arousa (Pontevedra). Pero posteriormente amplió: «Nosotros lo acataremos. Hay alguna comunidad autónoma que anunció posible recurso. En principio, no está en nuestra idea».

El vicepresidente económico, Francisco Conde, ratificó que los servicios jurídicos están «analizando» el decreto «por si hubiera algún tipo de invasión de competencias». «Tenemos tiempo todavía para tomar esa decisión», precisó. «Si entendemos que hay invasión de competencias, presentaremos ese recurso», resolvió.

Lo que quería la Xunta, profundizó Rueda, era «hacer algo eficaz», pero antes de que se consumaran los hechos, antes de este martes, no tener que acudir a los tribunales. Reiteró que desde Galicia no se discuten los objetivos que se persiguen, sino las medidas de un decreto que «no va a servir para alcanzarlos de ninguna manera». Con rango obligatorio, «no queda otra que acatarlo», pero lamentó que es una «pena» el proceder del gabinete de Pedro Sánchez, porque «las cosas, además de obligatorias, deberían ser útiles, y este decreto no lo va a ser».

Rueda rememoró cómo el Gobierno dijo que había hablado con las autonomías de su plan de medidas de ahorro energético, para después admitir que no era así, que se ponía en común por primera vez en conferencia sectorial este lunes. Una reunión que «no era para consensuar absolutamente nada», reprochó, «era para decir que tiraban para delante», sin «ningún diálogo», y sin pactar con las comunidades autónomas ni los sectores afectados.

En la misma línea, Conde reprochó al Gobierno que «está instalado en el monólogo» y en la «imposición». «Simplemente, improvisa e impone, pero no es capaz de resolver el problema que tenemos desde el punto de vista energético», afeó. El titular de la cartera gallega de Economía, Industria e Innovación tachó de «medida unilateral», que va «en contra de los sectores productivos», un paquete de medidas que, por lo de pronto, garantizó que se velará por su cumplimiento. Pero alertando, ya, de la «inseguridad jurídica» que genera el decreto. Además, apuntó que admitido por la propia vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al pedir «flexibilidad» en su aplicación.

Disparidad en las urbes

Los ayuntamientos gallegos, por su parte, afrontaban con cierta disparidad las nuevas medidas de ahorro energético. El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ratificó que el Ministerio para la Transición Ecológica ya dejó claro la semana pasada que no se verá afectada la iluminación exterior de los monumentos, señaladamente la catedral. «Eso nos introduce un elemento de tranquilidad», apuntó entrevistado en la TVG. No obstante, admitió una «cierta preocupación en la zona nueva de la ciudad», por los escaparates de los establecimientos comerciales. «Los vecinos quieren iluminación, y supongo que ahora, en la zona nueva, se quejarán más», admitió el regidor compostelano. Por último, dijo esperar que los representantes de hostelería y comercio sean «comprensivos», aunque dijo que todavía no había hablado al respecto con el sector.

En Pontevedra, los servicios técnicos del Ayuntamiento estudian las medidas y la aplicación del decreto de ahorro energético, así como su impacto en el concello. El lunes, la portavoz del gobierno local, Anabel Gulías, explicó que analizaban la posibilidad de apagar los edificios e instalaciones de titularidad pública a partir de las 22.00 horas, recogió Ep. «Pero queremos estudiar cómo afectaría esto a los puentes y a determinados monumentos», acotó. Gulías comentó que la idea del consistorio pasaba por tener «un listado de las instalaciones que procederemos a apagar» ya cerrado, a más tardar, en la jornada de este martes.

A diferencia de Santiago, Lugo sí decidió apagar su catedral, o la Muralla, desde las 22.00. El Ayuntamiento de La Coruña aseguró que todas las instalaciones municipales se amoldarán al decreto. En Vigo, Abel Caballero presumió de plan de ahorro energético, pero viene de anunciar que volverá a colocar 11 millones de luces de Navidad... durante una hora menos.

Fuentes del Ayuntamiento de Orense apuntaron que aún se estaban «recabando datos» este martes, consultados por la citada agencia. En cambio, tanto desde la Xunta como desde el Parlamento autonómico se trasladó que se acataban las medidas de ahorro energético, comenzando incluso el lunes en edificios administrativos y judiciales, se concretó desde Presidencia.