«Galicia es la joya de la corona en investigación en vacunas en España»

Sin un ápice de pesimismo, el doctor Federico Martinón advirtió este viernes de que, tras la pandemia de Covid-19, «vendrán otras amenazas»; subrayó la importancia de «conocer al enemigo y anticiparse a él»; y alertó de que «nada nos hace más vulnerables que la ignorancia, la desinformación y la mala información». «Es necesario prepararse para lo que viene«, subrayó. ¿Y qué viene aquí a 2050? Una futura »pandemia gripal«, casi garantizada; el SARS-Cov-2, que »no ha dicho su última palabra y, con él, otros coronavirus«; y los problemas no resueltos de SIDA y tuberculosis; además de un aumento de las enfermedades infecciosas por vectores.

El doctor Martinón (Orense, 1971), jefe del servicio de pediatría del Hospital Clínico de Santiago, profesor de la universidad compostelana e investigador principal en el IDIS (GENVIP), ingresó este viernes como nuevo académico numerario del sillón de Pediatría de la Real Academia de Medicina de Galicia con un discurso titulado «Infecciones, vacunas y pediatría». La asistencia al acto estuvo encabezada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Rueda puso en valor la excelencia del personal sanitario del Sergas, reafirmó el compromiso del gobierno gallego con su «constante mejora» y destacó la trayectoria, profesionalidad y entrega del nuevo académico.

En su discurso, vertebrado por los beneficios de la vacunación, con el reciente caso de éxito de la pandemia de Covid, Martinón recordó que, cada año, unos 25 millones de niños y niñas no reciben las vacunas más básicas; y que hoy suman más de 200 millones. Más grave aún, mueren niños por enfermedades para las que existen antídotos, pero «o no llegan a todos los que quieren usarlas, o no las usan todos a los que les llegan». «La ciencia es actualmente incapaz de explicar cómo hay gente», añadió con rotundidad, «que es estúpida por encima de sus posibilidades genéticas y culturales«. Para el académico, el »fenómeno de inacción y mediocridad inoperante activa por parte de los que sí tienen el poder de cambiar las cosas y no lo hacen« es lo que »garantiza que, en las próximas pandemias, las cosas puedan ser aún peor«.

De ahí su defensa cerrada de la vacunación como «una de las mejores inversiones en salud», frente a «escollos» como la financiación. En el caso de Galicia, puso en valor que el calendario infantil es «uno de los mejores del mundo», por el impulso de la administración autonómica, si bien «susceptible de ser mejorado». «Y en esa línea debemos trabajar todos, porque es la mejor inversión para el futuro de Galicia«, abogó. La Comunidad, rompió otra lanza, »es la joya de la corona en investigación clínica en vacunas en nuestro país, y esto solo puede entenderse desde el marco institucional adecuado«.

En pediatría, recordó, «el problema global más importante, la principal causa de mortalidad global en niños, son las infecciones y, su solución, las vacunas». Como ejemplos citó la enfermedad meningocócica, «posiblemente el cuadro más temido por cualquier pediatra», ya prevenible, o el VRS, «el verdadero COVID-19 de los niños», cuyo final, «o, al menos, el control», «nunca (...) estuvo tan cerca». Pero no cesan las amenazas: véase la hepatitis aguda infantil grave de causa desconocida o la incidencia del 'Streptococo pyogenes'.

Avances

La buena noticia es que se sigue avanzando en el estudio de las vacunas, tanto de las que ya existían como de otras que van surgiendo. Por un lado, resulta fundamental identificar biomarcadores que «nos permitan predecir si una persona (...) está protegida o no contra la enfermedad de forma natural, si precisa o no ser vacunada o con cuántas dosis, o si la vacuna es segura o no«. Y aunque suene a ciencia ficción, identificar qué partes concretas del virus o el antígeno estimulan el sistema inmune es ya el presente en la vacunación personalizada.

