Galicia invierte 200 millones en fármacos CAR-T para pacientes con mieloma múltiple

El Sergas adquirirá, mediante una inversión de 100 millones de euros, la llave de dos nuevos tratamientos personalizados para pacientes oncológicos; dirigidos, concretamente, a diagnósticos de mieloma múltiple, «el segundo tumor hemátologico más frecuente en Galicia», según precisó este lunes el presidente gallego, Alfonso Rueda, durante la rueda de prensa posterior a su Consello. La compra, que obtuvo ayer su luz verde en el seno del órgano, pondrá a disposición de la sanidad pública dos fármacos CAR-T, el ingrediente principal de unas modernas terapias en las que se extraen células del paciente, se modifican genéticamente y se le reimplantan «con una mayor capacidad para combatir la enfermedad».

La previsión es que con los nuevos fármacos pueda tratarse a 250 personas diagnosticadas con mieloma múltiple, «una inversión de casi 400.000 euros por paciente» que, para el líder de la Xunta, «demuestra el esfuerzo» de su administración en atención oncológica «y en intentar llegar a todos los pacientes». «Hasta ahora, es una terapia que supone una importante inversión de recursos económicos. A partir del año que viene está previsto que podamos empezar a fabricarlos aquí; hasta ahora se están adquiriendo, llevamos invertidos 20 millones de euros en tratamientos que han permitido atender a 138 pacientes. Queremos seguir avanzando y el acuerdo que tomamos hoy va en ese sentido», expresó Rueda frente a los medios.

La inversión, considera, «coloca en situación pionera» a la comunidad gallega en materia de atención oncológica, algo en lo que Galicia ya es «referente». «Seremos la primera comunidad en abrir el centro de protonterapia, está en marcha el centro de fabricación de terapias avanzadas en Santiago y seguimos trabajando para incorporar los mejores tratamientos«, recapituló el mandatario gallego.

Previsión de ahorro

Por otra parte, Rueda también adelantó una cuestión que a posteriori desgranó el conselleiro del ramo, Antonio Gómez Caamaño: un ahorro de 65 millones en la cartera sanitaria gallega, «sin renunciar a la calidad» de sus servicios, previsto para los próximos tres años por un buen funcionamiento de la centralización en las compras de material sanitario para el sistema público. Según Sanidade, el Sergas ya ahorró 34,5 millones de euros en el último año y medio por este impacto positivo, y están previstos otros 30,3 hasta 2026.

En respuesta a una pregunta sobre posibles inversiones en dispositivos de cirugía robótica –robots Da Vinci–, Caamaño afirmó estar «evaluando» su grado de ajuste al sistema gallego, al tratarse de tecnología «muy buena» pero con un «alto coste». «Por supuesto que en el futuro habrá que implantar más tecnología robótica en nuestro sistema sanitario. Sin embargo, habrá que hacerlo de un modo que sea racional», analizó.