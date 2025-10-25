Galicia cancela desde el lunes ferias, concursos y certámenes de ganado por la dermatosis nodular contagiosa

La Consellería do Medio Rural ha anunciado que a partir del lunes se cancelan todas las ferias, certámenes, pujas, mercados y concentración de ganado en Galicia para proteger a los animales frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC). Según ha informado el departamento autonómico, ... también quedará prohibida la entrada en Galicia de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como restringidas a esta enfermedad.

Con todo, los bovinos que lleguen a Galicia con destino a sacrificio podrán entrar en la comunidad, siempre que sean trasladados directamente a los mataderos. Esta medida preventiva entrará en vigor este lunes cuando sea publicada la resolución en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y tendrá una vigencia de 21 días, que podrá prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.

Asimismo, sigue activo el período de vigilancia veterinaria oficial de 21 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones de fuera de Galicia, con destino a vida, desde la fecha de su incorporación a explotaciones de destino a la comunidad gallega. Todos los animales de las granjas que incorporen bovinos de otras partes de España o del extranjero estarán inmovilizadas de forma cautelar durante el mismo tiempo. Esta paralización afectará a los bovinos que estén en la explotación en fecha de entrada de los nuevos animales.

Además, la Consellería do Medio Rural establece como obligatoria desinsectar todos los bovinos que estén en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada a Galicia. La Xunta ha avanzado que los Servicios Veterinarios Oficiales de la Consellería do Medio Rural harán todas las actuaciones necesarias de inmovilización de las explotaciones sanitarias, vigilancia sanitaria, comprobación de la correcta desinsectación, control de las condiciones de limpieza y desinsectación de vehículos. El departamento autonómico ha lanzado un mensaje de tranquilidad al sector, ya que no hay constancia de ningún caso de esta enfermedad en Galicia y tampoco se transmite a las personas.

La DNC es una enfermedad vírica de alta difusibilidad que implica importantes perjuicios, tanto en las explotaciones afectadas como en el sector bovino del territorio en el que se notifique su presencia. Esta enfermedad no afecta a las personas, ni por contacto directo con animales infectados ni por el consumo de sus productos, y tampoco a través de los vectores transmisores.

La evolución de la situación epidemiológica de esta enfermedad en países de la Unión Europea próximos tanto territorial como comercialmente con España, así como la detección de esta dolencia en las primeras fechas del mes de octubre en territorio español, en la provincia de Girona en Cataluña, y que ha continuado hasta la fecha con sucesivas notificaciones de nuevos focos en esa Comunidad Autónoma, supone un importante aumento del nivel de riesgo de aparición de la DNC en Galicia. Por ello, con el objetivo de prevenir la entrada en el territorio la Xunta remarca la «necesidad de tomar medidas sanitarias cautelares», para proteger al ganado bovino gallego.